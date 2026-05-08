Hantavirusudbrud: Hvordan journalister bør dække sundhedskriser efter erfaringer fra Covid-19

Forskning viser, hvordan nyhedsbrugerne oplevede mediers dækning under Covid-19, og hvad der er vigtigt at huske i forbindelse med hantavirusudbruddet. Eksperter understreger, at journalister skal skabe ro og afklaring i den første fase af en sundhedskrise.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix. Eksperter understreger, at hantavirussen ikke har potentiale til at blive lige så omfattende som covid-19. Fra coronalukningerne ved vi dog, hvordan brugerne opfatter journalistik om sundhedskriser.

Nyheder tikker ind fra et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib, og selvom myndighederne gentager, at det ikke har potentiale til at blive ligesom Covid-19, får mange nok en følelse af deja-vu. Måske tænker de på den første tid under covid-19, hvor hverdagen fra den ene dag til den anden blev fyldt med pressemøder, statistikopdateringer med indlæggelser og døde, samt konstante behov for klare svar.

Men som noget nyt ved vi denne gang, hvordan brugerne derude rent faktisk opfattede det arbejde, som danske journalister udførte under Covid-19. Det skyldes forskningsprojekter af Rasmus Rønlev, Morten Skovsgaard, Kim Andersen og Lene Heiselberg fra SDU. I to forskellige projekter har forskerne undersøgt, hvordan nyhedsbrugerne oplevede danske mediers journalistik, og hvad de opfatter som passende eller upassende journalistik under en sundhedskrise.

Og her er det særligt i den første fase afgørende vigtigt, at medierne skaber ro, påpeger lektor Lene Heiselberg fra Center for Journalistik på SDU. Publikum efterspørger faktuelle og afklarende spørgsmål fra journalisterne. De vil gerne have svar på: 'Hvad ved vi nu? Og hvad ved vi ikke?

', fortæller hun. Det ved hun på baggrund af undersøgelserne, der byggede på dybdegående interviews med 21 danske nyhedsbrugere og tre repræsentative undersøgelser med omkring 1.000 respondenter i hver. Den form for journalistik giver overblik og nogle handlemuligheder, og kan være med til at dæmpe noget uro, siger Lene Heiselberg om den første fase af en sundhedskrise. Helt konkret fik forskerne i det ene studie en gruppe brugere til at se nogle af corona-pressemøderne.

Og her reagerede de særligt negativt på journalister, der pressede eksperter til at gætte om fremtiden, eller journalister, der så ud til at stille kritiske spørgsmål for deres egen skyld eller for at fremhæve et medies brand som særligt kritisk. Brugerne er ikke interesseret i, at den journalistiske dækning i sig selv bidrager til frygt, fortsætter hun. Det interessante er dog, at interessen for den kritiske journalistik ændrer sig over tid.

Længere henne i forløbet under Covid-19 kom der ifølge forskningen en øget interesse i kritiske spørgsmål om eksempelvis Mink-sagen, det politiske ansvar eller myndighedernes håndtering. Den kritiske journalistik skal bare have et andet fokus i begyndelsen: Er myndighedsinformationen klar? Er risikogrupperne informerede? Er der noget, der bliver under- eller overkommunikeret?

, nævner hun som eksempler på emner. Med andre ord skal journalister hverken bagatellisere eller dramatisere. Ifølge brugerne kan kritisk journalistik i krisetider sagtens være kritisk, men samtidig rolig, præcis og proportional. Det skal være for at søge afklaring, og ikke for at skabe unødig dramatik, slutter Lene Heiselberg





journalistendk / 🏆 18. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Covid-19 Journalistik Sundhedskrise Forskning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skjulte interesser truer troværdigheden i dansk medicinsk forskningEn afsløring viser, at 90 procent af nyhedsartikler om medicinsk forskning mangler oplysninger om interessekonflikter, hvilket rejser alvorlige spørgsmål om gennemsigtighed.

Read more »

Hantavirusudbrud, fængselsdom og hyldest til landsholdskeeper: En uge med mange nyhederEn uge med mange spændende nyheder, herunder hantavirusudbrud på krydstogtskib, fængselsdom for vold og stalking, hyldest til landsholdskeeper og meget mere.

Read more »

Dødsfald efter hantavirusudbrud på krydstogtskib: Trump lover undersøgelseFlere passagerer er døde efter et hantavirusudbrud på krydstogtskibet MV Hondius. Donald Trump har lovet en officiel melding om sagen, mens eksperter understreger vigtigheden af globalt samarbejde for at bekæmpe smitsomme sygdomme.

Read more »

Kunstprojekt for unge med handicap, hantavirusudbrud og militærøvelseTo unge med cerebral parese deler deres oplevelser fra et kunstprojekt, mens et hantavirusudbrud på krydstogtskibet MV Hondius har spredt sig globalt. Samtidig deltager danske og amerikanske soldater i en fælles militærøvelse i Sverige.

Read more »