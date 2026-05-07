Hantavirusudbrud, fængselsdom og hyldest til landsholdskeeper: En uge med mange nyheder

En uge med mange spændende nyheder, herunder hantavirusudbrud på krydstogtskib, fængselsdom for vold og stalking, hyldest til landsholdskeeper og meget mere.

Den 19. april var den fynske mand Jakob Larsen ombord på færgen mod Færøerne, da han begyndte at føle sig dårlig. Tilstanden forværredes, og han blev fløjet til Odense Universitetshospital, hvor lægerne diagnosticerede ham med hantavirus af typen puumala.

Dette er en sjælden virusinfektion, der kan være livstruende. Samtidig er der blevet rapporteret om flere tilfælde af hantavirus på krydstogtskibet MV Hondius, hvor flere passagerer er blevet smittet. Smitten har spredt sig til flere lande på tværs af kontinenterne, hvilket har skabt bekymring blandt sundhedsmyndighederne. En video fra BBC viser skibets kaptajn informere passagererne om en død på skibet, men han understreger, at den afdøde ikke var smittet med hantavirus.

Dette har dog ikke forhindret spredningen af sygdommen, som fortsat er et alvorligt problem for både passagerer og besætning. I en anden nyhed er en mand blevet idømt et års fængsel i Landsretten for vold og stalking af flere kvinder. To af hans ekskærester har delt deres oplevelser i dokumentaren 'Skyggesiden', hvilket har skabt stor debat om vold i nære forhold.

Samtidig har den danske landsholdskeeper Althea Reinhardt modtaget en særlig hyldest fra sine nuværende og tidligere holdkammerater i Odense Håndbold for at markere hendes ti år i klubben. Dette viser, hvor vigtig hun har været for holdet og dansk håndbold generelt. På Christiansborg er der i øjeblikket gang i en stor flytning, hvor 500 flytninger skal finde sted. Ifølge chefkonsulent Mikael Schrage er det et stort puslespil at få alt til at hænge sammen.

I mellemtiden har den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio planer om at mødes med Pave Leo i Rom, hvilket har skabt spekulationer om, hvad der er på spil. Korrespondenterne Celina Liv Danielsen og Eva Ravnbøl har talt med lokale amerikanere og italienerne om deres forventninger til mødet. Samtidig har årets konfirmander modtaget gaver for i gennemsnit 32.360 kroner, hvilket viser, at konfirmationen stadig er en stor begivenhed i Danmark.

I en mere usædvanlig nyhed fandt en hollandsk familie en to meter lang fisk på stranden ved Løkken, som viste sig at være den sjældne 'sildekonge', der kan amputere sit eget hoved. Dette er en fascinerende opdagelse for biologer og naturinteresserede. I sportens verden er der også mange spændende nyheder. Jonas Vingegaard var i godt humør ved holdpræsentationen forud for årets Giro d’Italia og ser frem til at køre løbet, som han har drømt om siden barndommen.

Hvis han vinder, vil han blive en af de få ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours. I underholdningsverdenen har Hollywoodskuespilleren Blake Lively vist sig til Met Gala i New York efter længere tid uden for rampelyset. Dette skete få timer efter, at hun indgik et historisk forlig i en årelang sag mod skuespiller Justin Baldoni. Samtidig har dokumentaren 'De forsvundne fædre' afsløret en overraskende opdagelse, da Maria Kobberup fandt sin far på Mallorca.

Endelig har Legoland i Billund åbnet en ny del af sit miniland, der inkluderer en 4,10 meter lang udgave af kongeskibet Dannebrog. Dette er en stor begivenhed for turister og Legoland-fans over hele verden





