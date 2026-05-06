Hantavirus-udbrud på krydstogtskib: Kap Verde afviser passagerer, mens Spanien står over for dilemma

Krydstogtskibet 'Hondius' er ramt af et hantavirus-udbrud og ligger for anker ved Kap Verde. Landet har kun indvilget i at evakuere tre syge passagerer, mens Spanien er uenigt om at modtage skibet. Situationen minder om coronapandemien, hvor skibe blev efterladt uden landgangsmuligheder. Eksperter diskuterer de juridiske og sundhedsmæssige udfordringer ved at håndtere smitteudbrud til søs.

Situationen ombord på krydstogtskibet 'Hondius' minder om de mareridtsagtige forhold, som flere hundrede krydstogtspassagerer oplevede under coronapandemien i begyndelsen af 2020. Samtidig binder flere lande knuder på sig selv for at undgå at lade besætning og passagerer med risiko for smitte gå i land.

'Hondius' har et udbrud af hantavirus ombord og ligger for anker ved ø-nationen Kap Verde i Atlanterhavet. Kap Verde har indvilget i at evakuere tre meget syge passagerer, men afviser resten. Tre mennesker er afgået ved døden. Den nærmeste havn ligger på den spanske øgruppe De Kanariske Øer.

Her har de spanske myndigheder meddelt, at man er klar til at tage imod skibet, men det protesterer den lokale regeringsledelse imod og har indkaldt premierminister Pedro Sánchez til hastemøde. Og i mellemtiden må de omkring 140 tilbageværende, trods tiltagende desperation, væbne sig med tålmodighed. Groft sagt og rent juridisk gælder de samme spilleregler, som man i tidligere tider spillede efter, når skibe havde eksempelvis pest ombord.

Dengang blev skibene isoleret og efterladt til deres egen skæbne – trods bylder og lig på dækket. - Det er selvfølgelig ikke der, vi er nu. Men det er alligevel lidt der, vi er, hvis man sætter det på spidsen, siger hun. Lovgivningen følger nemlig en anden logik til søs.

Dels fordi folk på havet ofte flytter sig, dels fordi havet er enormt, og en detaljeret lovgivning ville være tæt på umulig at håndhæve. Endelig har alle ret til at færdes på havet. Bryder hantavirus derimod ud i Fredericia, ville der ikke være nogen tvivl om, at det er Danmark ‘der har aben,’ siger Kristina Siig. - Vi ved, hvem der har problemet.

Ønsker vi ikke at inddæmme et udbrud i Fredericia, så går det ud over os selv. Under coronapandemien så man det ene gigantiske krydstogtskib efter det andet med smitte og dødsfald ombord, men uden nogen steder at sejle hen. Som på 'Diamond Princess', hvor passagererne måtte blive i karantæne ombord i mellem 14 og 39 dage. I alt blev 712 smittetilfælde registreret, og 14 personer døde.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, kan hantavirus dog ikke sammenlignes med coronavirus. Hør hvorfor her: I kølvandet på pandemien forsøgte man at stramme reglerne. Blandt andet lavede man hos Verdenssundhedsorganisationen, WHO, en præcisering af regler, fortæller professor i global sundhed ved Københavns Universitet, Flemming Konradsen. - Kap Verde er medlem af WHO og har underskrevet det internationale sundhedsregulativ.

Derfor kan de ikke bare afvise at modtage syge passagerer, siger han - medmindre der er stærk evidens for, at landet ikke kan håndtere sygdommen. - De kan jo ikke sende en politimand til Kap Verde og sige: ‘Nu skal I gøre det’. I praksis kan de kun bruge diplomati, kommunikation og i en vis udstrækning udskamning, siger Flemming Konradsen. En ting er dog regler.

Noget andet er den frygt, der kan sprede sig i en befolkning - og de omkostninger, det kan have at lade et krydstogtskib med en farlig virus lægge til. - Det er jo ikke særlig populært i en ø-befolkning, der tænker: ‘Kan det sprede sig til os andre? Der er allerede tre døde - kan vi også dø? Hvad kommer det til at koste os?

En passager på 'Diamond Princess' har haft gang i tøjvasken oven på en langvarig karantæne. (Foto: © Charly Triballeau, AFP/Ritzau Scanpix) 'Diamond Princess' på vej imod Yokohama i Japan 6. februar 2020. Der var 3.700 personer ombord. (Foto: © Franck Robichon, EPA/Ritzau Scanpix) Her gøres klar til at modtage besætningsmedlemmer fra skibet, som typisk havde meget længere tid ombord end passagererne.

Her er vi i maj 2020. (Foto: © Philip Fong, AFP/Ritzau Scanpix)

Flemming Konradsen understreger dog, at WHO og andre internationale organisationer formentlig vil hjælpe med læger, udstyr og teknikere. - Der er ikke nogen hårde forpligtelser.

Men fordi man under covid så, hvor galt det kunne gå, er der lavet retningslinjer, hvor man forventer, at man hjælper med at evakuere de aktuelt syge, så de kan få hospitalsbehandling. Kristine Siig, international havret ved Syddansk Universitet Men der er stor forskel på at modtage tre syge patienter og så en hel gruppe, der potentielt er blevet udsat for en meget dødelig sygdom med en inkubationsperiode på mellem én og seks uger - og dermed en lang karantæneperiode - samt en dødelighed på omkring 40 procent.

- Der er stadig en ret til at sige, at man ikke har kapaciteten til at håndtere det, hvilket WHO har givet dem ret i, siger Kristina Siig





