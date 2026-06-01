Hanne - en af de få kvinder, der arbejder som bomberydder

Hanne - en af de få kvinder, der arbejder som bomberydder
📆01/06/2026 19.12.00
📰DRNyheder
Hanne er en af de få kvinder, der arbejder som bomberydder i Danmark. Hun har været i Forsvaret i over 10 år og har en speciel uddannelse som sergent. Hun er også blevet mor til sit andet barn, men efter barslen er hun ikke i tvivl om, at hun skal tilbage til arbejdet som bomberydder.

Hun er også blevet mor til sit andet barn, men efter barslen er hun ikke i tvivl om, at hun skal tilbage til arbejdet som bomberydder. Hanne føler ikke, der er særlig stor forskel på at være mand eller kvinde i arbejdet som bomberydder. Hun synes, det mest nogle lavpraktiske ting er, som hvor gør man af sit hår inde i bombedragten.

Hanne har også nedfældet sine tanker i et brev, som det forhåbentlig aldrig bliver nødvendigt for sønnen Erik at læse

