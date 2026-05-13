Handteringen af hantavirus kræver klar kommunikation

Den danske styrelsens kommunikations- og pressechef minder om, at det er af yderste vigtighed at kommunikere klart, tydeligt og handlingsanvisende, når det gælder konsekvenser af, hvordan potentielle smittesituationer håndteres.

Udbruddet af hantavirus på krydstogtskibet MV Hondius er gået verden rundt. Det stiller også krav til kommunikationen fra danske myndigheder. Læger og eksperter er bedre rustet til at kommunikere om smitsomme sygdomme efter covid-19, lyder det fra kommunikations- og pressechef.

Eksperter understreger, at hantavirus ikke har potentiale til at lukke alt ned ligesom covid-19, men alligevel kan smitsomme sygdomme vække grimme minder i befolkningen. Vi forsøger at finde den rette balance mellem at kommunikere om en alvorlig sundhedsfaglig situation og samtidig undgå at skabe frygt og unødig bekymring i befolkningen, siger Andreas Schultz.

Han er kommunikations- og pressechef i Styrelsen for Patientsikkerhed, som har været involveret i eksempelvis håndteringen af den dansker, som var ombord på krydstogtskibet 'Hondius', og som efterfølgende gik i selvisolation. Andrea Schultz kalder det 'afgørende', at styrelsen kommunikerer klart, tydeligt og handlingsanvisende, så alle uden sundhedsfaglig baggrund også forstår budskaberne





