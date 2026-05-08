Handtaviruset til cruise ship - en ændring af bekendtgørelsen og en ny anmeldelseskrav

En ændring af bekendtgørelsen om alment farlige sygdomme og den nye anmeldelseskrav gør Andes hantavirus til en anmeldelsesej hastighed. Læger skal anmelde tilfælde akut til Styrelsen for Patientsikkerhed og skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og Estadual Serum Institut. Sundhedsstyrelsen følger situationen tæt.

Andes hantavirus er en af de arter af hantavirus, der var årsagen til smitte og dødsfald på krydstogtskibet MV Hondius. Den skete som følge af en ændring af bekendtgørelsen om alment farlige smittesygdomme.

Alment farlige smittesygdomme er de sygdomme, hvor epidemiloven giver mulighed for særlige foranstaltninger til at forhindre smittespredning, herunder for eksempel at påbyde smittede personer at blive undersøgt og isoleret eller behandlet. Andes hantavirus er blevet gjort anmeldelsespligtig telefonisk og skriftligt, hvilket betyder, at læger skal anmelde tilfælde akut pr. telefon til Styrelsen for Patientsikkerhed og skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut.

Styrelsen for Patientsikkerhed er ansvarlig for at opspore de personer, som en smittet har været i kontakt med for at begrænse spredningen af sygdommen, og for at give påbud. Statens Serum Institut er det nationale ekspertberedskab for smitsomme sygdomme og er ansvarlig for at teste for sygdommen, samt for den nationale overvågning. Sundhedsstyrelsen følger situationen tæt og overvåger løbende den Internationale udvikling, samt anbefalinger fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og World Health Organization (WHO). Trump ønsker en lavere pris – men får ikke lov





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Travel And Tourism Handtavirus Cruise Ship Regulation Public Health Travel And Tourism

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nye detaljer om dansker på skrækskib: Er i isolationStyrelsen for Patientsikkerhed melder nu nye informationer ud om danskeren, der har været ombord på det vidt omtalte krydstogtskib.

Read more »

Risikoen for fugleinfluenza er faldetKravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, ophæves lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen ...

Read more »

Andes-hantavirus kategoriseret som alment farligSundhedsstyrelsen har kategoriseret Andes-hantavirus, en særlig art af hantavirus, som en alment farlig sygdom. Det sker via en ændring af bekendtgørelsen om alment farlige sygdomme fra lørdag 9. maj.

Read more »