Handicappede borgere i Thisted står over for tredobling af madudgifter

Fra næste måned skal en række borgere på handicapområdet i Thisted Kommune betale op til tre gange så meget for deres mad. Nogle betaler i dag 1700 kroner om måneden, men skal fremover betale 4453 kroner, hvilket er det maksimale lovlige beløb. Ændringen har skabt bekymring blandt brugere og pårørende.

Nogle af borgerne har tidligere betalt 1700 kroner om måneden for mad, men fremover vil de skulle betale 4453 kroner, hvilket er det maksimale beløb, kommunen lovligt kan opkræve. Ændringen har skabt stor bekymring blandt de berørte borgere og deres pårørende. Kommunen oplyser, at stigningen skyldes en justering af taksterne for madservice, som følger den generelle prisudvikling og ændrede rammevilkår. Ifølge lovgivningen kan kommunerne opkræve et beløb, der dækker udgifterne til råvarer, tilberedning og levering.

Thisted Kommune har valgt at sætte taksten til det maksimale, hvilket har fået flere brugere til at reagere. En pårørende udtaler: Det er en urimelig byrde for mennesker, der i forvejen har en stram økonomi. Maden er en grundlæggende nødvendighed, og denne prisstigning vil gå hårdt ud over de svageste. Handicaporganisationer har kritiseret beslutningen og opfordrer kommunen til at finde en mere balanceret løsning.

De påpeger, at mange af borgerne modtager førtidspension eller andre ydelser, og at en tredobling af madudgifterne kan føre til, at de må skære ned på andre nødvendige ting som medicin eller transport. Kommunen forventer at følge udviklingen og justere taksterne årligt, men for nu er de berørte borgere overladt til at finde midlerne til den øgede udgift. Sagen har også vakt opmærksomhed i lokale medier og på sociale platforme, hvor flere efterlyser en mere social ansvarlig politik.

En talsmand for kommunen siger, at man er opmærksom på kritikken, men at taksten er fastsat efter gældende regler og nødvendig for at opretholde en forsvarlig drift af madservice. De berørte borgere har dog mulighed for at søge økonomisk støtte via kommunens tilskudsordninger, men det er uvist, hvor mange der vil blive godkendt. Samlet set står en sårbar gruppe nu over for en vanskelig situation, hvor de skal finde ekstra penge til en basal vare.

Det er en udfordring, der kræver både politisk handling og konkret hjælp fra kommunen. De næste måneder vil vise, hvordan borgerne tilpasser sig de nye takster, og om der kommer yderligere initiativer for at afbøde konsekvenserne





