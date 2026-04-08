Halvorsminde Efterskole satser på fremtidens faglærte med et nyt byggeprojekt

Halvorsminde Efterskole i Hjørring udvider faciliteterne for at fremme praktisk læring og erhvervsrettet undervisning. Med et nyt byggeprojekt, støttet af en stor donation, styrkes skolens fokus på at forberede unge til fremtidens arbejdsmarked.

Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole er en institution dedikeret til unge, der trives bedst i en praktisk og erhvervsrettet undervisning. I en tid, hvor Danmark står over for en potentiel mangel på faglærte medarbejdere, er der et stigende behov for at finde måder at motivere unge til at vælge erhvervsuddannelser. Halvorsminde Efterskole , beliggende i Hjørring , kan have en del af svaret.

Gennem en kombination af traditionel efterskoleoplevelse og fri fagskole, tilbyder de unge en unik mulighed for at udforske en række praktiske fag og erhverv allerede i en tidlig alder. En nylig modtaget større donation har nu kastet et spændende byggeprojekt af sig, der skal forbedre faciliteterne og skabe endnu bedre rammer for eleverne. Denne investering vidner om en dedikation til at fremme praktisk læring og styrke elevernes forberedelse til fremtidige erhverv. Det er en positiv udvikling, der kan bidrage til at imødegå den kommende mangel på faglærte.\Efterskolen i Hjørring, som var en af de første i landet til at kombinere efterskole med fri fagskole, har i over ti år vist vejen for en alternativ uddannelsesvej. Eleverne får mulighed for at dykke ned i praktiske fag som smed, tømrer og kok, hvilket giver dem et konkret indblik i forskellige erhverv og deres udfordringer. Dette giver dem ikke kun praktiske færdigheder, men også en bedre forståelse af, hvad de ønsker at arbejde med i fremtiden. Denne hands-on tilgang er afgørende for at tiltrække unge, der er mere interesserede i praktisk arbejde end traditionel boglig undervisning. Halvorsminde Efterskoles fokus på praktiske færdigheder og erhvervsrettet undervisning er et vigtigt skridt i retning af at sikre, at Danmark har de nødvendige faglærte medarbejdere i fremtiden. Samtidig bidrager de til at skabe en mere varieret og inkluderende uddannelsesmulighed for unge.\Udover fokusset på uddannelse, har Hjørring også andre begivenheder i gang. Byen forbereder sig på at modtage omkring 70.000 gæster, hvilket er en stor logistisk udfordring. Samtidig er der et kapløb med tiden på grund af store stormskader, der skal udbedres inden begivenheden. Udover det, er der andre lokale nyheder, der er relevante for indbyggerne i Hjørring. Eksempelvis er der fokus på forholdene i fjorden, opdateringer af vilkår og betingelser på Nordjyske.dk, samt historier om individuelle personer, som Sara Olai og Rasmus Schüller, der er vendt tilbage til Hjørring efter et år fra hinanden, og Simon Dahl, der har fået en udfordrende lederrolle i Aalborg Håndbold. Alt i alt afspejler nyhederne et bredt spektrum af begivenheder og emner, der er relevante for lokalbefolkningen og understreger vigtigheden af både uddannelse og lokalsamfundet





