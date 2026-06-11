Halvdelen af busserne på Silkeborg Busterminal fik kontrolproblemer

Tungvognscenter Nord gennemførte en razzia på Silkeborg Busterminal tirsdag, hvor halvdelen af busserne fik kontrolproblemer. De fleste fejl var relateret til bremser, udsyn, nødudgange og lysende lamper i instrumentbordene.

Det var kun halvdelen af busserne, der gik glat igennem en razzia tirsdag på Silkeborg Busterminal . Ifølge Tungvognscenter Nord , der stod for razziaen, er der for ni af bussernes vedkommende tale om både større og mindre fejl.

Blandt andet fejl ved bremser, udsyn, nødudgange og lysende lamper i instrumentbordene. Busserne fik begrænset kørselsforbud og måtte køre direkte til værkstedet. To af de 21 busser fik derimod fjernet pladerne på stedet og måtte ikke selv køre derfra. Den ene på grund af, at bremserne trak skævt.

- Det er meget alvorligt. Hvis chaufføren ved en katastrofeopbremsning ikke holder godt fast, så kan bussen ændre retning og for eksempel ende på fortovet, siger Claus Kjær-Pedersen, politikommisær og daglig leder af Tungvognskontrol Nord ved Nordjyllands Politi. Både i januar og marts foretog myndighederne razzia af busserne på rutebilstationen i Aarhus. Også dengang dumpede en stor del af busserne kontrollen, på grund af både større og mindre fejl.

Alligevel finder kommisæren i det store hele, at razziaen viste et acceptabelt niveau for bussernes stand. Helt fra morgenen og til ud på eftermiddagen tirsdag var Tungvognskontrol Nord til stedet på busterminalen. Det udløste en del forsinkelser og aflysninger. Busselskabet har de seneste måneder trukket en del overskrifter på grund af chauffører, der har fortalt om oversvømmelser og manglende bremsepne.

Herning Turist suverænt det selskab, der har fået flest kritiske anmeldelser på grund af chauffører, der har fortalt om fejl i bremserne. Herning Turist kører de blå busruter 113, 124 og 223 til og fra Silkeborg for Midttrafik





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