Hakan Abrak: Efter syv år med James Bond

49-årige Hakan Abrak har været direktør for IO Interactive siden 2017 og har været ansat i firmaet siden 2006. I sin fritid bruger han gerne tiden væk fra skærmen med sin familie.

Han har købt en ny motorcykel, en Ducati Scrambler Nightshift, og har også bestilt en Triumph 900 Scrambler, en engelsk klassiker. Han elsker at mærke energien af andre kreative mennesker omkring sig og mener, at det er vigtigt at være sammen med sine kolleger, selv om det kan være svært at rive pigerne væk fra spil og skærme. Han har også et panoramatag med sine piger og elsker at kigge op på stjernerne sammen med dem.

Efter syv år med James Bond vil han denne weekend prøve at lave så lidt som muligt sammen med sin hustru og to piger. Han har ikke kørt motorcykel i 27 år, men nu skal han have lidt vind i det hvide skæg. Han er også selv blevet fan af sangen 'First Light' af den amerikanske sanger Lana Del Ray, som synger titelmelodien til spillet af samme navn.

Han mener, at sangen netop har lyden af en Bond-sang, og hans døtre kalder den 'fars sang', når den spilles på højtaleren





