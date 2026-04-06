Haj filmet for første gang i Antarktis: En opsigtsvækkende opdagelse

Havforskere fra Australien har gjort en bemærkelsesværdig opdagelse ved at filme en haj i de kolde farvande omkring Antarktis. Fundet rejser spørgsmål om klimaforandringer og havlivet i regionen.

Havforskere fra Australien har gjort en opsigtsvækkende opdagelse i de iskolde vande omkring Antarktis . I januar 2025 optog de med et undervandskamera nær Sydshetlandsøerne, 490 meter under havoverfladen, og til deres store overraskelse dukkede en haj op på optagelsen. Hajen, der blev estimeret til at være mellem tre og fire meter lang, befandt sig i vand med en temperatur på blot en til to grader Celsius.

Denne observation er bemærkelsesværdig, da det er yderst sjældent at se hajer i disse farvande, og det rejser spørgsmål om, hvorvidt klimaforandringer kan have en indflydelse på havlivet i regionen.\Alan Jamieson fra forskningscenteret udtalte, at de ikke forventede at støde på hajer under ekspeditionen, da den generelle antagelse er, at hajer ikke findes i Antarktis. Videooptagelsen, som blev delt på Instagram og senere omtalt i medier som ABC News i Australien, viser en forsker, der udbryder “Hvad er det?”, da hajen pludselig kommer til syne. Denne reaktion understreger den overraskelse, som forskerne oplevede. Heather Stewart, en anden deltager i ekspeditionen, beskrev hajen som en 'sleeper shark', en type haj i pighajfamilien. Den eksakte årsag til hajens tilstedeværelse er endnu ikke fastslået. Arve Lynghammar, der forsker i fiskebiologi, mener, at det primært skyldes, at der sjældent bliver filmet i disse områder, og at den måske blot er kommet til området i de senere år. Lynghammar understreger dog, at der mangler data for at kunne udtale sig med sikkerhed om årsagerne, og at det kræver yderligere forskning at fastslå, om der er et permanent fødegrundlag for hajer i området.\Spørgsmålet om, hvorvidt hajer kan trives i de kolde antarktiske vande, er også rejst. Arve Lynghammar forklarer, at det ikke er et entydigt ja eller nej, da man skal skelne mellem at kunne overleve fysisk og at kunne leve og formere sig. Han fremhæver, at hajer som bruskfisk har en fordel i forhold til benfisk i disse koldtvandsmiljøer. Bruskfisk har ikke problemer med isdannelse i kroppen, som mange benfisk har, da de har omtrent samme frysepunkt som saltvand. Benfisk, derimod, kan fryse til is, hvis temperaturen kommer under cirka minus 0,5 grader og har derfor brug for frostvæskeproteiner. Lynghammar understreger dog også, at klimaforandringer kan spille en rolle, selvom antallet af arter generelt falder, jo højere breddegrad man bevæger sig nordpå. Han påpeger, at andelen af bruskfisk i Arktis er omtrent den samme som den globale andel, hvilket indikerer, at disse hajer er bedre tilpasset til koldere klimaer, men ikke nødvendigvis immune over for de langsigtede effekter af klimaforandringer. Yderligere forskning er nødvendig for at afgøre, om observationen af hajen er et enkeltstående tilfælde, eller om det er et tegn på en ændring i havlivet i Antarktis





