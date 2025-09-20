Hærværk, trafikulykker og fodbold: Begivenhedsrig weekend i Midt- og Vestjylland

Weekendens begivenheder i Midt- og Vestjylland bød på alt fra hærværk og fodboldkampe til trafikulykker og en bemærkelsesværdig jubilæumsfejring. Politiet efterforsker flere sager, herunder hærværk mod et busskur og uro i forbindelse med en fodboldkamp. Derudover var der en alvorlig trafikulykke, og en 550 års fødselsdag blev markeret på Ausumgaard.

En række hændelser prægede weekenden i Midt- og Vestjylland, lige fra hærværk og fodboldkampe til trafikulykker og jubilæumsfejring. Midt- og Vestjyllands Politi har haft travlt med at håndtere forskellige situationer, der krævede deres indgriben. Blandt andet efterforsker politiet et tilfælde af hærværk , hvor en kanonslag blev kastet ind i et busskur. Operativ chef Anders Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi udtaler, at de har en idé om gerningsmanden.

Derudover har politiet været involveret i håndteringen af uro i forbindelse med en fodboldkamp i Herning, hvor de måtte trække stavene mod en gruppe FCM-fans. Samtidig har der været en alvorlig trafikulykke i regionen, hvor en ældre kvinde blev alvorligt kvæstet. Endelig blev en 550 års fødselsdag markeret på Ausumgaard, hvor tidligere medarbejdere var inviteret til at se den gamle arbejdsplads.\I Herning var der tumult efter slutfløjtet i fodboldkampen mellem FC Midtjylland og Viborg FF. Politiet måtte reagere på en gruppe FCM-fans, der forsøgte at komme tæt på Viborgs busser. Anders Hansen fortæller, at en hollandsk mand blev ramt af en stav i den forbindelse. I en anden hændelse var en tysk mand involveret i en trafikulykke, hvor han tilsyneladende ikke overholdt vigepligten og ramte en bil, der blev ført af en kvinde i 80'erne. Kvinden blev alvorligt skadet og fløjet til Skejby Sygehus i helikopter. Den tyske mand er blevet sigtet for at køre frem for ubetinget vigepligt. Vejdirektoratet meldte også om spildt olie på Rute 13 mellem Aalestrup og Aars, hvilket potentielt kunne forårsage trafikale problemer.\Weekendens begivenheder strakte sig også ud over politiets arbejde. Helge Andreasen fejrede sin 550 års fødselsdag på Ausumgaard, hvor han tidligere arbejdede som barn. Han husker tilbage på livet på gården, hvor han som seksårig hjalp til med at passe får og køer. Helge Andreasen var inviteret sammen med mange andre tidligere medarbejdere til at fejre jubilæet. I fodboldverdenen tabte Viborg FF 2-0 til FC Midtjylland. Viborg-keeper Lucas Lund erkender, at holdet gav for mange dødbolde til Midtjyderne, hvilket blev afgørende for kampens resultat. En uheldig weekend præget af en kombination af hærværk, fodboldrelateret uro, trafikulykker og historiske begivenheder. Helge Andreasen havde tilbragt sin barndom på Ausumgaard, og han erindrer sig barndommens oplevelser fra dengang han var lille. Alt i alt blev en weekend i Midt- og Vestjylland præget af en blandet landhandel af begivenheder, der krævede både politiets og borgernes opmærksomhed





