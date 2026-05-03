Håndboldskuffelse, fan-uro, varmepumpeboom og Superliga-sejr – et overblik over søndagens begivenheder

Skjern Håndbold tabte afgørende kamp mod GOG, Silkeborg IF-fans tilbageholdt af politiet, stigende interesse for varmepumper og Silkeborg IF vinder vigtig Superliga-kamp. Desuden rapporteres om et forhindret tyveri, tilskud til ulvesikring og problemer ved færgeoverfart.

Skjern Håndbold s ambitioner om en plads i semifinalerne i håndbold ligaen led et afgørende slag søndag aften, da holdet tabte med 27-36 på udebane mod GOG .

Dette resultat betyder, at både Aalborg Håndbold og GOG nu er sikre på at spille semifinaler. I den anden pulje har Skanderborg AGF allerede sikret sig en plads blandt de fire bedste, mens TTH Holstebro og Mors-Thy Håndbold stadig kæmper om den sidste ledige plads. Kampen på Fyn var præget af GOGs Lasse Vilhelmsen, der var i hopla og scorede imponerende otte mål, hvilket viste sig at være afgørende for kampens udfald.

Skjern havde svært ved at finde et modtræk til Vilhelmsens præstationer og GOGs generelle spilstyrke. Nederlaget er en stor skuffelse for Skjern, der havde håbet på at kunne fortsætte deres vej mod mesterskabskampene. Samtidig er der uro omkring Silkeborg IF-fans efter søndagens superligakamp mod OB. En gruppe fans er blevet tilbageholdt af Fyns Politi, da de angiveligt ikke opførte sig roligt.

Politiet undersøger nu sagen nærmere. Ifølge rapporter fra TV 2 Fyns reporter på stedet var der en betydelig polititilstedeværelse, med hele ni politibiler, en motorcykel og politihunde til stede. Hvad præcis der er sket, er endnu ikke fuldt klarlagt, men politiet bekræfter, at der er blevet registreret uroligheder blandt Silkeborg IF-fans. Dette er ikke første gang, at der har været episoder med fan-uro i dansk fodbold, og det rejser spørgsmål om sikkerhedsforanstaltningerne omkring superligakampe.

Udover håndbold og fodbold, viser tal også en stigende interesse for varmepumper. Fra februar til 30. april i år er der kommet 9352 ansøgninger om støtte til varmepumper, hvilket er 822 flere end for hele ansøgningsperioden sidste år. Den statslige varmepumpepulje, der åbnede 5. februar med 120 millioner kroner, har nu givet tilsagn om støtte for i alt 216 millioner kroner, inklusive midler fra sidste år.

Denne stigning i ansøgninger indikerer, at flere danskere overvejer at skifte til en mere energieffektiv opvarmningsform, sandsynligvis drevet af de stigende priser på olie og gas. I Superligaen har Silkeborg IF vist forbedret form i nedrykningsspillet og tog et vigtigt skridt væk fra nedrykningsstregen med en 3-2 sejr over OB. Målene kom fra Jens Martin Gammelby (2) og Tonni Adamsen. OB spillede i knap en halv time i undertal efter et rødt kort til Nicolas Bürgy.

Kent Nielsens hold har imponeret i de seneste uger og har nu seks point ned til nedrykningsstregen, inden Fredericia spiller deres kamp mod FC København senere på dagen. I Skive oplevede en Netto-butik et forsøg på tyveri, hvor to personer forsøgte at fylde en indkøbsvogn med varer. En ung kassemedarbejder og en ældre kvinde greb dog ind og forhindrede tyveriet. Butikschefen udtrykker taknemmelighed over for den ældre dame for hendes hjælp.

På landsplan er der blevet givet tilskud til ulvesikrede hegn for knap 37 millioner kroner siden 2024. En stor kø ved færgeovergangen til Venø resulterede i utilfredse bedsteforældre, da tidspunktet for 'bedsteforældredag' på Venø Efterskole faldt sammen med pausetid for færgepersonalet. Endelig rykkede Midtjysk Brand & Redning søndag morgen ud til en melding om brand i en butik i Ans, men det viste sig at være røgudvikling fra et kar, der blev brugt til at brænde småting i





