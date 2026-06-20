Højtryksvejr og solnedgang: Danmark forventes at blive meget varmt i næste uge

Fra søndag etbaleres der højtryksvejr omkring og over Danmark. Det bliver startskuddet til mindst syv dage med overvejende tørvejr og masser af sol. Temperaturen ventes den næste uges tid at toppe med 23 til 27 grader, når det bliver varmest, mens vindforholdene bliver ganske rolige.

Fra søndag etbaleres der højtryksvejr omkring og over Danmark . Det bliver startskuddet til mindst syv dage med overvejende tørvejr og masser af sol. Temperaturen ventes den næste uges tid at toppe med 23 til 27 grader, når det bliver varmest, mens vindforholdene bliver ganske rolige. 11. juli sætter fire unge fra Silkeborg kurs mod Kasakhstan i en næsten 20 år gammel Skoda Fabia.

Mange steder startede lørdagen med et gedigent tordenvejr, og det gjorde den også i Sejs ved Silkeborg, hvor Majbritt Wunderlich fangede dette opsigtvækkende billede af et lyn. DMI havde varslet tordenvejr frem til klokken otte lørdag morgen. Ifølge TV 2 Vejret slog 562 lyn ned over Danmark i det løbet af natten og morgenen. Der var også varslet skybrud, men der blev ikke registret et sådant nogle steder.

Matematikken siger, at oddsene for, at tre generationer i samme familie bliver født på den samme dato, er 1 ud af 133.225. Alligevel er det sket i Jespers familie - og det stopper ikke der med de vilde tilfældigheder. Det er en kæmpe krabat, der lørdag er på vej ned langs den jyske vestkyst med kurs mod Cadiz i Spanien. Skibet hedder Legend of the Seas og er ifølge Vesselfinder 365 meter langt og 66 meter bredt.

Skibet er en del af Royal Caribbeans flåde, som også huser krydstogtsskibet Icon of the Seas, der er nøjagtigt lige så stort. Svenske medier, herunder Aftonbladet, omtalte fredag tilbagekaldelsen, som globalt omfatter omkring 64.000 Volvo-biler. Lørdag bekræfter Volvo Cars Danmarks pressemedarbejder Rikke Aagaard Petersen, at tilbagekaldelsen også omfatter 1302 biler i Danmark. Michael Andersen fik alvorligt hjertesvigt, men en ung mand hjalp ham med at få ringet 112.

Det drejer sig blandt andet om afgangene mellem Herning og Aarhus klokken 9.25 og 12.25 samt afgangen i modsatte retning, som skulle være kørt klokken 10.05. I store dele af landet kan man se frem til temperaturer over 20 grader lørdag. Nogle steder endda op imod de 30 grader. Det ser altså ud til, at blandt andet Thy og Mors får svært ved at komme over 20 grader.

Dog ser det ikke ud til, at man lige frem kommer til at fryse. Om et par måneder river Jaxstyle, med det borgerlige navn Jacob Krull, teltpælene op. I godt fem år har han boet i sin egen lejlighed i Nørresundby ved Aalborg, men nu trænger han til luftforandring. Derfor flytter han snart til Thisted





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