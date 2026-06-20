Højtryksvejr bringer sol og varme til Danmark samt diverse nyheder fra lørdagen

En samlet oversigt over vejrprognosen, der lover sol og temperaturer op til 27 grader, samt andre hændelser fra lørdagen inklusive lyn, en bemærkelsesværdig familiebegivenhed, skibsbevægelser, en biltilbagekaldelse og en heroisk handling.

Fra søndag gælder der højtryk svejr omkring og over Danmark . Det bliver startskuddet til mindst syv dage med overvejende tørvejr og masser af sol. Temperatur en ventes den næste uges tid at toppe med 23 til 27 grader, når det bliver varmest, mens vindforholdene bliver ganske rolige.

Lørdag startede mange steder med et kraftigt tordenvejr, herunder i Sejs ved Silkeborg, hvor Majbritt Wunderlich fangede et opsigtsvækkende billede af et lyn. DMI havde varslet tordenvejr frem til klokken otte lørdag morgen. Ifølge TV 2 Vejret slog 562 lyn ned over Danmark i løbet af natten og morgenen. Der var også varslet skybrud, men der blev ikke registreret sådanne hændelser alle steder.

Matematikken anslår, at oddsene for, at tre generationer i samme familie bliver født på den samme dato, er 1 ud af 133.225. Alligevel er det sket i Jespers familie - en begivenhed, der fortsætter med yderligere vilde tilfældigheder. Så sends en kæmpe krabat lørdag på vej ned langs den jyske vestkyst med kurs mod Cadiz i Spanien. Skibet hedder Legend of the Seas og er ifølge Vesselfinder 365 meter langt og 66 meter bredt.

Det er en del af Royal Caribbeans flåde, som også indeholder krydstogtsskibet Icon of the Seas, der er nøjagtigt lige så stort. Svenske medier, herunder Aftonbladet, rapporterede fredag om en tilbagekaldelse, der globalt omfatter omkring 64.000 Volvo-biler. Lørdag bekræftede Volvo Cars Danmarks pressemedarbejder Rikke Aagaard Petersen, at tilbagekaldelsen også gælder 1302 biler i Danmark. En alvorlig hændelse indtraf, da Michael Andersen fik akut hjertesvigt, men en ung mand hjalp ham med at ringe til 112.

Der er også opmærksomhed på rejseudfald på toget mellem Herning og Aarhus, hvor to afgangene klokken 9.25 og 12.25 samt en modsat retning klokken 10.05 er berørt. I store dele af landet kan man se frem til temperaturer over 20 grader lørdag, med nogle steder, der nærmer sig 30 grader. Dog ser det ud til, at dele af Thy og Mors har svært ved at nå over 20 grader, men fryse kommer man ikke





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vejr Højtryk Sol Temperatur Lyn Torden Familie Skib Krydstogt Volvo Tilbagekaldelse Hjertesvigt Tog Danmark Kazakhstan Spanien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyheder i Danmark: Spiludgivelse, dom i voldtægtssag, affaldssortering og mereEn samling af vigtige nyheder fra Danmark dækkende videospillet GTA 6, en streng dom i en voldtægtssag, politisk vilje til at forenkle affaldssortering, en større politiudrykning, Ronaldo-speculation, TV 2 retssag, vejrprognose, skærpet straf i groyse sag, EU-betalinger, ny børnebog fra Ole Lund Kirkegaard, russisk raffinaderi angrebet og en anholdelse for child abduction fra Aarhus, samt en grøn omstilling i Aarhus varmeforsyning.

Read more »

Designsofa solgt for million, børn presset af kropidealer og anden nyheder fra Danmark og verdenEn samling af nyheder inkluderer salg af en sjælden dansk designsofa for en million, undersøgelse af børns kropsidealer, anholdelse i Storbritannien, Ebolaudbrud i Afrika, VM-fodbold, et døende ikonetræ, dansk student, EU-budgettet og auktionssalg af kunst.

Read more »

Nattekampe i VM får meget lave seertal i DanmarkSeertallene for de første 12 VM-kampe viser en klar forskel mellem aften- og nattekampe. Mens aftenkampene tiltager hundredtusindvis af seere, er deltagelsen ved nattekampe ekstremt lav, med så lidt som 8.000 tilskuere til enkeltte kamp. Den mest populære aftenkamp var Mexico-Sydafrika med 494.000 seere.

Read more »

Højtryksvejr og solnedgang: Danmark forventes at blive meget varmt i næste ugeFra søndag etbaleres der højtryksvejr omkring og over Danmark. Det bliver startskuddet til mindst syv dage med overvejende tørvejr og masser af sol. Temperaturen ventes den næste uges tid at toppe med 23 til 27 grader, når det bliver varmest, mens vindforholdene bliver ganske rolige.

Read more »