Højtideligt virke i Ringkøbing - Salonørnens trækunstner

Søren Leegaard Fuhlendorff er kendt for sin samling af forskellige træprodukter og sine fantastiske træskåle. Han er oprindelig uddannet møbelsnedker, men han sidder nu i sit værksted og galleri i Ringkøbing, der sælger alt fra salatbestik til store trækrukker. Hans værksted har en stor following, især blandt tyske turister. Selvom succesen bringer penge til hans kasse, er målet for det enkle med sin kunst at gøre, Glaze, det sjove arbejde i sin verden.

Siden han var lille har han været enormt fascineret af det organiske materiale. - Det er så tilfredsstillende at bruge sine hænder og sin krop til at skabe noget.

I sit værksted og galleri i Ringkøbing drejer og sælger Søren Leegaard Fuhlendorff alt fra salatbestik til store krukker af træ. - Det er mega fedt, at jeg kan leve af det her. Jeg glæder mig til hver mandag, og det synes jeg egentlig er målet i livet. Søren Leegaagard Fuhlendorff er oprindeligt uddannet møbelsnedker, men han syntes, at maskinerne fik lov at gøre alt det sjove arbejde.

Da han for knap tre år siden åbnede sit værksted og galleri, var det primært kunder fra Tyskland, der tog hans værker med ned over grænsen. I dag anslår han, at det fortsat er de tyske turister, der står for omkring 80 procent af salget, men der tikker også bestillinger ind fra hele verden. - I starten var det ret vildt at tænke på, at der var noget i Berlin og noget i New York og Sydkorea.

Men nu er det bare hverdag, og en kunde er en kunde, fortæller han





