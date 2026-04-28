Højere aldersgrænse for alkohol giver bedre skolepræstationer og mindre angst hos unge

Ny forskning viser, at skærpelse af aldersgrænsen for alkohol i Spanien har ført til bedre skolepræstationer og mindre brug af angstmedicin blandt unge. Danske unge drikker mere end deres spanske jævnaldrende, og en dansk forsker mener, at effekten af en højere aldersgrænse kan være endnu større i Danmark. Artiklen dykker ned i studiet og dets implikationer for dansk alkoholpolitik.

I artikler med mærkatet 'Ny forskning viser' bestræber Videnskab.dk's journalister sig på at formidle spændende, videnskabelige nybrud, så alle kan læse med. Vi går nysgerrigt og kritisk til værks.

Vi undersøger studiets metode, og vi gør usikkerheder og forbehold helt tydelige. Som noget særligt har vi en regel om, at vi ikke nøjes med at høre fra de forskere, der står bag det nye studie. Vi interviewer også altid videnskabsfolk, som er specialister på feltet, men som ikke selv er involverede i det konkrete forskningsprojekt. På den måde kan vi bibringe uafhængige vurderinger af studiets betydning, og hvordan det passer med anden forskning på området.

Spanske unge klarer sig bedre i skolen og tager mindre angstmedicin efter aldersgrænse på alkohol er skærpet. Effekten kan blive den samme i Danmark, mener forsker. Danske unge drikker mere alkohol end spanske unge. Derfor forventer dansk forsker, at effekten af at hæve aldersgrænsen for alkohol til 18 år kan være endnu større herhjemme.

Men kampdrikkeriet i de unge år kommer også med en pris. Blandt de unge er alkoholindtaget faldet med op til 17 procent.

Det er stærke tal, mener professor Janne Tolstrup, som har læst studiet for Videnskab.dk. Da alkoholgrænsen blev sat til 18 år i 2019, var det afslutningen på en næsten 20 år lang dominoeffekt, hvor region efter region strammede alkoholpolitikken. Forskerne har kunnet følge et naturligt eksperiment, hvor de har kunnet se effekterne fra region til region, når den strammere alkoholpolitik er indført, siger Janne Tolstrup, der forsker i unges alkoholforbrug ved Statens Institut for Folkesundhed.

Hver gang en ny region hævede aldersgrænsen, fandt forskerne i studiet det samme mønster: De klarede sig bedre i skolen, drak mindre og tog mindre angstmedicin. Fordi forskerne har kunne følge udviklingen, mens den stod på, har de lettere kunne isolere nye alkoholgrænser som årsagen til de mange positive effekter. Selv med sit indgående kendskab til forskningen kender hun ikke til andre studier, der finder samme mærkbare effekt mellem hævet aldersgrænse på køb af alkohol og faldende brug af angstmedicin.

Når man tænker over det, er det ikke så underligt. Vi ved, at mange angstsymptomer er forbundet med alkohol, siger Janne Tolstrup. Det er tråd med tidligere forskning, at alkohol med tømmermænd og koncentrationsbesvær kan svække de unges præstationer i skolen og forberedelse. Janne Tolstrup understreger dog, at fire procent er et gennemsnit.

For dem, der drikker mere end gennemsnittet, kan gevinsten ved at holde sig appelsinfri være endnu større, siger hun. Størstedelen af de spanske unge har nemlig ikke et højt alkoholforbrug sammenlignet med os danskere. Derfor vil de præstere normalt i PISA-testen, forklarer Janne Tolstrup: Det er de få elever med et højt indtag af alkohol, der skaber ændringen i testen. Derfor har alkoholen en væsentlig effekt.

Læren fra studiet kan politikerne på Christiansborg godt skrive sig bag øret, mener Janne Tolstrup. Der vil nemlig være god mulighed for at se en lignende forbedring i skolepræstationer og mental trivsel, hvis man kan få danske unge til at skrue ned for fadøl og Gajol shots, mener hun.

Selv om der er kulturelle forskelle mellem spaniere og danskere, er de ikke så store, at de vil pille ved effekten af at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol, som er påvist i det nye studie. I Danmark har unge et meget større alkoholforbrug end i Sydeuropa. Derfor vil jeg tro, at man vil kunne se en større effekt ved at have aldersgrænsen, siger Janne Tolstrup. 62 procent af de danske unge har drukket alkohol inden for den seneste måned.

Generelt i Europa ligger tallet på 42 procent. Janne Tolstrup hæfter sig især ved, at kun 12 procent af unge i Europa har drukket sig fuld den sidste måned. I Danmark er det 30 procent. Knap tre gange højere end gennemsnittet.

Hvis tallene skal blive bedre, kræver det et stort og grundlæggende opgør med den danske alkoholkultur. Det handler ofte om, at vi skal lære de unge at håndtere en brandert, herunder at man måske ender en tur i hegnet undervejs. Det handler ikke så ofte om at lære at holde af en god øl. Vejen for den kulturelle ændring af den danske drukkultur kan banes gennem lovgivning, mener Janne Tolstrup.

Et godt eksempel er rygeloven fra 2007. Med tiden ændrede danskerne synet på at ryge indenfor på spillesteder, barer og restauranter, selv om loven mødte stor modstand, da den blev præsenteret, fortæller hun





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alkohol Unges Sundhed Skolepræstationer Mental Sundhed Alkoholpolitik

United States Latest News, United States Headlines

