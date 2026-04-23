Høje aborttal i Region Sjælland: Udsathed og forebyggelse i fokus

Nye tal viser, at flere kommuner i Region Sjælland har de højeste aborttal i Danmark. Eksperter peger på sammenhængen mellem udsatte livsomstændigheder og valget om abort, og understreger vigtigheden af forebyggelse og en helhedsorienteret indsats.

Flere kommuner i Region Sjælland indtager toppen af listen over de kommuner i Danmark, der har det højeste antal aborter i forhold til antallet af kvinder i den fødedygtige alder.

Denne urovækkende tendens afspejles i nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som viser markante forskelle på tværs af landet i andelen af kvinder, der vælger at afbryde deres graviditet. Lolland Kommune står desværre i spidsen med 125 aborter registreret i det seneste år, hvilket svarer til det højeste antal aborter per 1.000 kvinder i aldersgruppen 15-49 år. Denne høje forekomst ses også i andre kommuner som Dragør, Odsherred, Slagelse, Guldborgsund og Herlev, mens Thisted og Sønderborg Kommuner rapporterer de laveste tal.

Bag disse tal gemmer sig ofte komplekse livshistorier og socioøkonomiske faktorer, der spiller en afgørende rolle i kvinders valg. Charlotte Wilken-Jensen, leder af præventions- og rådgivningsklinikken i en førende organisation inden for området, påpeger, at aborter ofte er et resultat af vanskelige livsomstændigheder. Hun fremhæver, at mange af de kvinder, der vælger abort, har oplevet en problematisk opvækst præget af traumer som tvangsfjernelse eller misbrug i familien.

Derudover spiller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og den deraf følgende økonomiske usikkerhed en betydelig rolle. Disse faktorer skaber en sårbar situation, hvor en uønsket graviditet kan opleves som en uoverkommelig udfordring. Wilken-Jensen understreger derfor vigtigheden af en proaktiv indsats inden for forebyggelse. Hun argumenterer for, at en styrket seksualundervisning i uddannelsessystemet er afgørende for at give unge mennesker den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til for at træffe informerede valg om deres seksuelle sundhed og reproduktion.

Desuden fremhæver hun den positive effekt af de mange kommuner, der har valgt at etablere ungdomsmodtagelser, hvor kvinder har let adgang til præventionsrådgivning og anden relevant hjælp. Disse modtagelser fungerer som et vigtigt sikkerhedsnet for unge kvinder, der har brug for støtte og vejledning. Thomas de Richelieu, sundhedsdirektør i Lolland Kommune, anerkender sammenhængen mellem udsathed, sårbarhed og aborttal. Han er enig i, at en indsats alene fokuseret på seksualundervisning ikke er tilstrækkelig til at hjælpe de mest udsatte borgere.

De Richelieu pointerer, at det er essentielt at adressere de underliggende problemer, der fører til udsathed, i stedet for blot at behandle symptomerne. Han argumenterer for en helhedsorienteret indsats, der sikrer, at udsatte borgere får den nødvendige støtte og vejledning på alle relevante områder af deres liv. Dette inkluderer adgang til uddannelse, beskæftigelse, bolig og social støtte. Målet er at skabe en positiv spiral, hvor borgerne får mulighed for at løfte sig selv og bryde den negative udvikling.

Lolland Kommune er fuldt ud bevidst om behovet for at informere og uddanne borgerne i forhold til prævention og seksuel sundhed, og der arbejdes aktivt på at udvikle og implementere initiativer, der kan bidrage til at reducere antallet af aborter i kommunen. Det er en kompleks udfordring, der kræver en langsigtet og koordineret indsats fra alle relevante aktører





