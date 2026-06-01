Højballe Skov bliver indviet - første skov i landet uden menneskelig indblanding

Naturstyrelsen og Horsens Kommune har indgået et samarbejde om skovrejsningen, der skal beskytte drikkevandet og bidrage til kravet om mere skov i Danmark. Bornholms Politi har indført midlertidigt droneforbud over området af sikkerhedsmæssige årsager. En ung mand anholdt i nærheden af København mistænkes for at være en del af den militante bevægelse Hamas og at have overdraget våben. Danish Crown vil afskaffe 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation for at effektivisere forretningen og spare 500 millioner kroner. Olieprisen er steget med tre procent til 94 dollar, og dermed er der ikke længere helt så optimistiske toner omkring en genåbning af Hormuzstrædet.

I dag bliver Højballe Skov ved Horsens indviet, og det er den første skov i landet, som på sigt skal forblive urørt. Her får naturen nemlig lov til at være natur - uden motorsave, landbrug eller fremtidig menneskelig indblanding.

Det er Naturstyrelsen, som sammen med Horsens Kommune og Horsens Vand har indgået et samarbejde om skovrejsningen. Udover at beskytte drikkevandet bidrager skoven til kravet om mere skov i Danmark. Dermed slår man to fluer med et smæk, siger Anders Busse Nielsen, der er projektleder og chefkonsulent i Naturstyrelsen. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter den voldsomme hændelse.

Alarmen nåede ikke ud til personalets telefoner. Hvis du havde tænkt dig at sende en drone op over Allinge i næste uge, når der er folkemøde på Bornholm, må du ændre planer. Bornholms Politi har indført midlertidigt droneforbud over området af sikkerhedsmæssige årsager. Det konkrete område kan ses Hvis du mener, du alligevel har brug for at flyve med drone, kan der søges dispensation.

Det foregår ved henvendelse til Bornholms Politi. En ung mand anholdt i nærheden af København mistænkes for at være en del af den militante bevægelse Hamas og at have overdraget våben. Manden er 25 år, og han blev sidste torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Her blev han varetægtsfængslet med henblik på at blive udleveret til Tyskland.

Ifølge anklagemyndigheden sigtes han for konkret i juli sidste år at have overdraget fem pistoler og ammunition til en anden mand. Dette skete med henblik på videretransport til Wien i Østrig. Været omtalt i Østrig, hvor sikkerhedstjenesten DSN har oplyst, at et fund af et våbenlager var kulminationen på en større efterforskning mellem efterretningstjenester i forskellige europæiske lande. Det er 11 år siden, at der har været så mange togforsinkelser som netop nu.

Pendlere er kritiske over for DSB-direktørs nye løsningsforslag. Tre personer er anholdt i sagen, oplyser pressemedarbejder Anne Tiedemann fra Østjyllands Politi til Ritzau. Line Gjerlev Hobel Over de næste to til tre år siger den danske slagterikoncern Danish Crown farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. Vurderingen er, at man kan effektivisere forretningen og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale koncernfunktioner.

Det betyder eksempelvis, at man vil skabe en enklere organisation med færre ledere. - I stedet for at gøre tingene forskelligt, alt efter hvilket land man sidder i, skal vi have fælles standarder, fælles systemer og fælles mål. Det betyder også, at der over de næste to-tre år vil være behov for færre ledelseslag og et færre antal medarbejdere, siger administrerende direktør Niels Ulrich Duedahl.

Oven på nye angreb i Mellemøsten er olieprisen steget i dag med tre procent til 94 dollar, og dermed er der ikke længere helt så optimistiske toner omkring en genåbning af Hormuzstrædet, hvor omkring 20 procent af verdens olie passerer gennem. Esmaeil Baghaei, som er talsmand for Irans udenrigsministerium, siger i dag ifølge Reuters, at skiftende synspunkter fra amerikansk side og manglende tillid er skyld i de langstrakte og svære forhandlinger.

I går udløb fristen for at indlevere 1.000-kronesedler, som i dag er værdiløse, og i alt er der blevet indleveret pengesedler for mere end 21,1 milliarder kroner. Størstedelen blev indleveret eller brugt, mens de var gyldige som betalingsmiddel frem til 31. maj sidste år. Siden da har det været muligt at indlevere sedlerne på særlige indleveringssteder.

Op til deadline i går blev der indleveret rigtig mange sedler, som bliver behandlet i de kommende måneder, og det samlede beløb vil derfor stige. Det er to et halvt år siden, at Nationalbanken annoncerede indkaldelsen. Viser, at Ruslands krigsmaskine er presset, og at Rusland er ved at tabe krigen, mener EU's forsvarskommissær, Andrius Kubilius. - Det er tydeligt, hvad der er årsagen til Putins ustabile angreb.

Ukraine begynder at få overtaget. Jo mere Ukraine får overtaget, jo mere bliver Putin nervøs og desperat. - Håbet er, at vi vil stoppe med at støtte Ukraine. Vores svar er ikke at give efter, men at øge vores indsats, siger Andrius Kubilius ifølge Ritzau.

I næsten en uge har Amager været påvirket af trafikkaos på grund af flere vejarbejder. Nu erkender Line Barfod, at kommunikationen kunne have været bedre. Som noget nyt vil der indtil 31. august også være livreddere til stede ved Sandkaj Badezone i Nordhavn. PR-Foto: Kultur-, Fritid- og Borgerserviceforvaltningen, Københavns Kommune.

Kalenderen siger officielt sommer, og 1. juni er også datoen, hvor mange livreddere møder på arbejde ved havnebade og andre badeanlæg i København, Aarhus og andre byer rundt om i landet. I Smilets By er der livreddere at finde på Den Permanente, Moesgård Strand og Havnebadet på Aarhus Ø. Og i København er der livreddere hver dag mellem klokken 10 og 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholme





