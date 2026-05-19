Gymnasieforsamling debuterer med krav om ændringer efter AI-indtoget

Det er svært at vurdere, om gymnasieelever har lært det, de skal, efter at AI har gjort sit indtog. De 3. g'er, som nu skal til eksamen, har haft kunstig intelligens som fx ChatGPT ved hånden i hele deres gymnasietid.

Det mener Danske Gymnasier, der er en forening, som varetager gymnasiernes interesser. - Det er meget akut. Vi ønsker at lave forandringer så hurtigt som muligt, siger Maja Bødtcher-Hansen, der er formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Eleverne skal fremover have én samlet årskarakter i alle fag, i stedet for en årskarakter for deres skriftlige arbejde og en for det mundtlige.

I dag er det nemlig for svært for lærerne at vurdere, hvor dygtige eleverne er skriftligt. For når de laver opgaver hjemme, bruger mange af dem AI, foreslår Danske Gymnasier. Og foreningen mener, at det skal være muligt at bruge AI i forberedelsen ved mundtlige eksamener. Og den synes, at de obligatoriske skriftlige eksamener fortsat skal være uden hjælpemidler, men skal skæres ned fra fem timer til to.

- Et modul i gymnasiet er jo gerne 90 minutter. Her vil vi i højere grad kunne øve os til en to timers eksamen end til fem timers selvstændigt arbejde, siger Maja Bødtcher-Hansen. Nej, for det vigtigste er, at de viser, at de kan skrive en sammenhængende tekst helt uden hjælpemidler, og jeg tror simpelthen, at det også er den måde, de kommer til at arbejde på, når de skal læse videre.

Så snart en ny regering er på plads, vil Danske Gymnasier præsentere forslagene for den ny undervisningsminister og ordføre





