Gymnasieelev udvikler livreddende apparat til hjertestop

Defne Topçu, en gymnasieelev fra Egå Gymnasium, har udviklet en prototype, der kan overvåge personer i risiko for hjertestop og automatisk tilkalde hjælp. Projektet er motiveret af personlige erfaringer og har potentiale til at redde liv.

Gymnasieeleven Defne Topçu fra Egå Gymnasium arbejder på en banebrydende opfindelse, der potentielt kan redde liv. Hendes projekt, der er under udvikling til Unge Forskere -konkurrencen, er et apparat designet til at overvåge personer i risiko for hjertestop og automatisk tilkalde hjælp i tilfælde af en kritisk situation.

Mange hjertestop i Danmark sker uden vidner, hvilket betyder, at afgørende minutter går tabt, før hjælp ankommer. Defnes apparat sigter mod at overvinde denne udfordring ved at identificere hjertestop tidligt og hurtigt alarmerer redningstjenesten. Projektet er dybt personligt for Defne, da hun selv har oplevet konsekvenserne af ubevidnet hjertestop tæt på. Denne erfaring har motiveret hende til at dedikere sig til udviklingen af en løsning, der kan forbedre overlevelseschancerne for andre.

Apparatet består af en prototype med elektroder, der måler puls og EKG, og et display, der viser disse data. En alarm aktiveres, hvis der registreres unormal aktivitet. Defne har arbejdet utrætteligt med projektet, ofte fra morgen til aften, og har modtaget støtte fra sine undervisere på Egå Gymnasium. Hun har også samarbejdet med Kasper Glerup Lauridsen, lektor på Aarhus Universitet, for at sikre, at hendes opfindelse er medicinsk forsvarlig og effektiv.

Kasper Glerup Lauridsen understreger, at tidlig identifikation af hjertestop er afgørende for patienternes overlevelse, og at Defnes apparat potentielt kan gøre en stor forskel. Ifølge tal er der årligt omkring 4.385 hjertestop i Danmark, hvoraf halvdelen sker uden vidner. Selv når hjertestop sker i nærheden af andre, kan der gå værdifuld tid, før hjælp tilkaldes. Defnes prototype er designet til at minimere denne forsinkelse.

Apparatet er udstyret med GPS og WiFi, så det kan sende præcise lokaliseringsdata til redningstjenesten. Defne har undersøgt eksisterende løsninger på markedet og fundet, at de ofte kun dækker dele af problemet. Hendes mål er at skabe en mere omfattende og brugervenlig løsning, der kan redde flere liv. Hun har endda skabt AI-genererede billeder, der illustrerer, hvordan en fremtidig, mere strømlinet version af apparatet kunne se ud.

Defne Topçus projekt er et inspirerende eksempel på, hvordan unge forskere kan bidrage til at løse vigtige samfundsproblemer med innovation og dedikation. Konkurrencen Unge Forskere, hvor Defne deltager, er Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, og vinderen kåres den 26. -28. april i Odense





