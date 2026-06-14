Skuespilleren Gwyneth Paltrow er blevet mødt med hård kritik på sociale medier, efter hun har medvirket i en reklame for et luksuriøst boligprojekt i Israel. Reklamen, der fremviser en 51-etagers bygning i Herzliya, har vækketiren om kendisers rolle i politiske konflikter og etiske ansvar.

Gwyneth Paltrow , der er 53 år, er blevet kritiseret for sin deltagelse i en ny reklame for et luksuriøst israelsk ejendomsprojekt. Reklamen, der promoverer en 51-etagers boligbygning i kystbyen Herzliya nord for Tel Aviv, er udført på vegne af ejendomsselskabet 51 Parks .

I videoen følges skuespilleren rundt i og omkring ejendommen, mens hun leverer en voiceover, der hylder byggendets internationale stil og elegance samt dens miljømæssige og planlægningsmæssige standard. En del af reklamen indeholder et billede, hvor Paltrow bliver spurgt, om bygningen ligger i New York, hvilket understreger den globale appGil, projektet sigter efter. Skuespillerinden har ikke selv delt reklamen på sine sociale medier, men den er blevet bragt på hende via en seneste Instagram-opslutning, hvor brugere har udtrykt skarpt mishag.

Kommentarerne beskylder hende for at være tonedøv over for de grusomheder, der ifølge kritikerne finder sted i Israel og Palæstina, og nogen hævder, at hun har slettet negative kommentarer. Dette udløser en bredere debat om kendisers politiske og etiske ansvar, især i lyset af Paltrows tidligere engagement.

I 2023 underskrev hun sammen med flere amerikanske kendisser et åbent brev til daværende amerikanske præsident Joe Biden, hvor de opfordrede regeringen til at arbejde for frigivelsen af gidsler efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober. Denne handling blev bemærket som en udtryk for støtte til Israel i en følsom periode, hvilket gør den nuværende reklame end mere kontroversiel.

Kritikerne spørger, hvorfor en kendis, der offentligt har stået på Israels side i en krigsføring, vælger at promovere et commercial projekt i samme region, uden at anerkende den komplekse kontekst. De påpeger, at etikken i at tjene penge på et luxusprojekt i etConflic Zone bør overvejes grundigt.he





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