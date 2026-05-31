Gustav Isaksen ude af landsholdet med skade - Adam Daghim indkaldt

Den tidligere FC Midtjylland-profil Gustav Isaksen må forlade den danske landsholdstrup på grund af en skade. Landstræner Brian Riemer har som erstatning udtaget Adam Daghim til de kommende kampe mod DR Congo og Ukraine.

Isaksen, der i øjeblikket spiller for italienske Lazio, pådrog sig skaden under en træning og kunne ikke fortsætte. Ifølge lægestaben er der tale om en mindre muskelbrist i låret, som forventes at holde ham ude i en til to uger. Dermed misser han muligheden for at vise sig frem i nationaldragten forud for sommerens EM-slutrunde. Adam Daghim, der til dagligt spiller for FC Midtjylland, har fået sit første landsholdskald.

Den 21-årige kantspiller har imponeret i Superligaen denne sæson med syv mål og fem assists og er nu en del af A-landsholdet. Brian Riemer roser Daghim for hans hurtighed og teknik og siger, at han har potentiale til at blive en profil på landsholdet. Daghim selv er spændt og glad for muligheden og håber på spilletid i de kommende kampe. Danmark møder DR Congo den 26. marts i København og derefter Ukraine den 29. marts i Warszawa.

Begge kampe er en del af forberedelserne til EM i Tyskland til sommer. Gustav Isaksen har spillet fire landskampe hidtil og scoret ét mål. Han blev solgt fra FC Midtjylland til Lazio i sommeren 2023 og har haft en fin sæson i Serie A med fem mål og tre assists. Skaden kommer på et uheldigt tidspunkt, da han ellers var i god form og havde en god chance for at blive udtaget til EM-truppen.

Landstræner Brian Riemer har tidligere understreget, at han vil give chancer til unge spillere, der præsterer i klubberne. Udtagelsen af Adam Daghim er et bevis på det. Daghim har spillet for flere danske ungdomslandshold og har nu muligheden for at debutere på A-landsholdet. Han er kendt for sin direkte spillestil og evne til at skabe chancer.

Det bliver spændende at se, om han kan gribe chancen og imponere i landsholdstrøjen. Samtidig er der fokus på de andre spillere i truppen, herunder Christian Eriksen og Kasper Hjulmand, som skal lede holdet frem mod EM. Skader er en del af fodbold, og Riemer håber, at Isaksen hurtigt kommer tilbage og kæmper sig ind i truppen igen. For Adam Daghim er det en drøm, der går i opfyldelse.

Han ser frem til at træne med de bedste danske spillere og lære af dem. Hans klub, FC Midtjylland, har også udtrykt stolthed over, at en af deres egne er blevet udtaget. Danmarks modstandere, DR Congo og Ukraine, er begge kvalificerede til EM og vil give et godt testmodstand. DR Congo er nummer 67 på verdensranglisten, mens Ukraine er nummer 22.

Kampene forventes at blive hårde, men danskerne er favoritter på hjemmebane mod DR Congo. Mod Ukraine bliver det en svær kamp, men landsholdet har vist styrke tidligere. Riemer vil sandsynligvis rotere på holdet for at give flere spillere spilletid. Gustav Isaksen har reageret professionelt på skaden og arbejder på genoptræning.

Han håber at være klar til Lazios næste Serie A-kamp om to uger. Landsholdet har en dyb trup, så Riemer er ikke bekymret. Adam Daghim er klar til at tage udfordringen op og gøre sit bedste. Han har allerede vist sit talent i Superligaen og nu skal han vise det på internationalt niveau.

Landsholdslejren er optimistisk før de to testkampe, og fansene ser frem til at se holdet i aktion. Samtidig er der også fokus på andre spillere, der kæmper om en plads i EM-truppen. Med Isaksens skade åbnes der mulighed for andre. Daghim er en af dem, men der er også andre unge spillere som Rasmus Højlund og Andreas Skov Olsen, der allerede er etablerede.

Riemer har en svær opgave med at vælge de 26 spillere til EM, men han ser frem til udfordringen. Danmark har en stærk trup med mange dygtige spillere, og målet er at nå langt til EM. I de kommende dage vil landsholdet træne i København, inden de tager hul på kampene. Adam Daghim glæder sig til at træne med spiller som Christian Eriksen, som han har set op til.

Han håber at få debut mod DR Congo og vise, at han hører til på dette niveau. Skader er en del af sporten, men det giver også nye muligheder. For Adam Daghim er det en kæmpe chance, og han vil gøre alt for at gribe den. Danmark ser frem til at se ham i aktion.

Alt i alt er det en spændende tid for dansk fodbold. EM nærmer sig, og landsholdet er i god form. Skader som Isaksens er uheldige, men truppen er bred nok til at klare det. Adam Daghim får nu sin chance, og det bliver interessant at følge hans udvikling.

Forhåbentlig kan han levere på landsholdet på samme måde som i klubben. Danmark håber på gode resultater i testkampene og en stærk EM-slutrunde





