Guido Gierlevsen om 'Forræder' og livet som model: 'Jeg er stolt af ikke at ligne en klassisk model'

Guido Gierlevsen, kendt fra ‘Forræder’, fortæller om sin rejse fra overvægt til model, om at hvile i sig selv, og om drømmen om at underholde.

Jeg er model, fortalte Guido Gierlevsen stolt, da han sad sammen med de andre ‘ Forræder ’-deltagere, og de skulle lære hinanden at kende. Det er en sætning, han har sagt mange gange, og det var derfor ikke noget særligt for ham. Men ved siden af sad meddeltageren Charlotte Stang, der lidt forvirret spurgte, om det var en joke. 'Nej, det er det ikke. Den er god nok,' svarede Guido Gierlevsen , inden Charlotte Stang gik i gang med at undskylde og forklare. 'Det skal du ikke være ked af.

Jeg ligner jo ikke ligefrem en model.' Guido Gierlevsen ser tilbage på episoden med humor og overskud. Han er faktisk glad for sin reaktion. 'Min reaktion afspejler ret meget mine følelser – det var sjovt, og jeg blev ikke ked af, at folk ikke kan se, at jeg er model,' siger Guido Gierlevsen. Han er bevidst om, at han ikke passer ind i den klassiske modeltype. 'Og det er jeg faktisk bare stolt af. Jeg synes, det er sejt, at man står frem og er sig selv og hviler i det,' fortsætter han. Den mentalitet har han haft hele livet. \Guido Gierlevsen, 36 år, har altid været en stor mand. Men han har været større, og han har kæmpet med vægten det meste af sit liv. Hans maksimale vægt var 216 kilo. Vægten forhindrede ham ikke i at være aktiv. 'Jeg kunne stadig gå i spagat og spille håndbold i 2. division,' fortæller Gierlevsen. Men han oplevede, at vægten blev et problem i forhold til det andet køn. Han følte ikke, at det var realistisk at score piger i sine teenageår. Han vendte det til noget positivt. Han fokuserede på at blive venner med pigerne. Han var god til det, men det førte også til ulykkelig forelskelse. I en alder af 23 år besluttede han sig for at ændre livsstil efter en fødselsdagsfest, hvor han oplevede, at vægten begrænsede hans fysiske formåen. Han havde svært ved at hjælpe en ven. Efter fem drinks blev han klar over, at han var nødt til at handle. Han var på det tidspunkt i gang med at læse til lærer og havde derfor god tid til at træne. Han tabte 100 kilo på halvandet år.\Selvom han har taget lidt kilo på igen, er han tilfreds med sin vægt og sit udseende. Derfor er han stolt af at være model. Det begyndte ved et tilfælde, da en kollega fortalte om et modelbureau, der manglede store mænd med karisma. Guido Gierlevsens barnedrøm var at være skuespiller eller underholder, så han greb chancen. Han har arbejdet som model i tre år og nyder det. Han føler sig anerkendt og synes, det er sjovt. Drømmen om at underholde var også årsagen til, at han deltog i ‘Forræder - Ukendt grund’. Han ønskede at vise sit sande jeg. Følg med i ‘Forræder - Ukendt grund’ hver lørdag klokken 20.00 på TV 2 Echo eller allerede fra morgenstunden på TV 2 Play





