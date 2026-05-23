Guide til at beskytte din bolig mod skybrud og vandflooder, herunder tips til rengøring af afløb og tagrender, installation af tilbageløbsventil, drainage af terræn, installation af dræn eller regnvandsbassiner, overvågning af taget og tætning af kældervinduer og døre. Erhvervsmæssige downpours og flooding kan forårsage omfattende skader på boliger, men heldigvis kan du som boligejer gøre en række ting for at beskytte dit hjem.

De seneste år har budt på hyppigere og voldsommere skybrud i sommermånederne, især 2023 og 2024 var de vådeste nogensinde målt. 2024 var rekordåret for antallet af skybrud på en måned med 13 af slagsen.

Foruden disse ekstreme vejrforhold, har der også været en stigning i antallet af vandskader på danske boligejerboliger. En ny undersøgelse med mere end 1000 respondenter fra Alm. Brands kundepanel viser, at 61% af danskerne ikke har foretaget nogle forebyggende tiltag på deres bolig for at beskytte mod vand og skybrud. Jan Graversgaard, Vice President for Bygning og Løsøre i Alm.

Brand, siger, at vores data viser, at 6 ud af 10 af danske boligejere har oplevet vandskade i hjemmet i de seneste 10 år. Du kan faktisk gøre rigtig meget for at beskytte din bolig bedre, op imod 70% af alle skader i forbindelse med skybrud kan undgås ved hjælp af ganske enkle tiltag





