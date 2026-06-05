Grundlovsdag og genindførelse af bededag: Danskerne reagerer

Fredag markerer grundlovsdag over hele landet, hvor flere fremmødte danskere giver udtryk for, hvad de mener, at regeringen især bør kigge på. Konservative og Socialdemokraterne er på samme linje, da de forsøger at genoplive den offentlige samtale og advare mod misinformation på sociale medier.

Fredag markerer grundlovsdag over hele landet, hvor flere fremmødte danskere gav udtryk for, hvad de mener, at regeringen især bør kigge på. Mona Juul fra Konservative brugte sin grundlovstale på at sætte fokus på den offentlige samtale, og hvordan den i en tid med fake news, kunstig intelligens og stigende mistillid, er udfordret.

Hun foreslår et skattefradrag for avisabonnementer. Lars Løkke Rasmussen bakkede op og brugte også grundlovsdag som anledning til at advare mod falske nyheder og misinformation på sociale medier. Også Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne er positiv overfor Konservatives forslag. Desuden har den afgående regering afskaffet store bededag, men den kommende regering genindfører den.

Den melding kom fra flere sider onsdag, og Mette Frederiksen bekræftede genindførelsen i et interview med Hans Redder. Men hvad tænker danskerne om et comeback til fridagen





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