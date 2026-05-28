Grundlovsdag: En historisk dag uden fast ferieregel

Grundlovsdag den 5. juni markerer vedtagelsen af Danmarks første grundlov i 1849 og fejres med taler om demokrati og ytringsfrihed. Trods sin store historiske betydning er dagen dog ikke en officiel helligdag, og reglerne for fridag afhænger af arbejdsmarkedets aftaler. Dagen er samtidig en officiel flagdag, og i 2026 falder den på en fredag, hvilket giver mulighed for en ekstra lang weekend for mange. Derudover fælles Fars Dag også den 5. juni, hvilket gør dagen til en dobbelt fejring for familier.

Nogle møder ind på arbejde som på en helt almindelig hverdag, mens andre allerede ved frokosttid nyder solen, holder picnic eller tager til politiske taler rundt omkring i landet.

Mange tror derfor, at Grundlovsdag er en officiel helligdag på linje med jul eller påske. Men sådan hænger det faktisk ikke sammen. Selv om dagen har stor historisk betydning og ofte bliver omtalt som Danmarks nationaldag, er reglerne langt mere specielle, end de fleste tror. Grundlovsdag bliver fejret hvert år den 5. juni og markerer vedtagelsen af Danmarks første grundlov i 1849.

Dagen bliver brugt til at sætte fokus på demokrati, ytringsfrihed og folkestyre, og rundt omkring i landet holder politikere og kendte taler om aktuelle samfundsdebatter. Forklaringen ligger i overenskomster og arbejdspladsernes egne regler. Tidligere var Grundlovsdag faktisk en halv fridag ved lov, men den ordning blev afskaffet i 1975. Siden da har det været op til arbejdsmarkedets aftaler, om medarbejdere får helt fri, halv fridag eller skal arbejde som normalt.

Det betyder, at nogle danskere kan gå tidligt hjem eller holde fri hele dagen, mens andre arbejder præcis som på enhver anden fredag. Selv om Grundlovsdag ikke officielt er Danmarks nationaldag, er det det tætteste, landet kommer på en. Den 5. juni er samtidig officiel flagdag, hvilket betyder, at Dannebrog bliver hejst ved statslige bygninger over hele landet.

I 2026 falder Grundlovsdag på en fredag, og derfor forventes mange danskere også at bruge dagen som anledning til en ekstra lang weekend. Samtidig falder Fars Dag også altid den 5. juni i Danmark, hvilket gør dagen til lidt af en dobbelt fejring for mange familier





