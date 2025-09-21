Groteske scener i derby: Ølkast ramte Viborg-spillers familie

Lokalopgøret mellem FCM og Viborg blev overskygget af ubehagelige episoder, da Mees Hoedemakers' kone og datter blev ramt af øl fra udebaneafsnittet. Træneren kalder det en katastrofe.

Der udspillede sig rystende scener under lørdagens lokalopgør mellem FC Midtjylland (FCM) og Viborg FF. I løbet af kampen blev Mees Hoedemakers ' kone og toårige datter udsat for et grimt overgreb, da de fik kastet øl efter sig fra udebaneafsnittet. Bold.dk beretter om den rystende oplevelse, hvor de grædende efter kampen kom ned på banen. Sport skommentator Dan Hirsch Sørensen var til stede på stadion og blev vidne til de efterfølgende reaktioner.

Han beskriver, hvordan Viborgs holdleder var både oprørt og rasende. Oprindeligt antog man, at ølkastet kom fra FCM-fans, men sikkerhedschefen fra FCM kunne senere, via videooptagelser, konstatere, at kastet faktisk kom fra Viborgs udebaneafsnit. Mees Hoedemakers selv gik efterfølgende hen til tribunen for at tage sig af sin familie, og han tog dem med ned i omklædningsrummet. Det var tydeligt, at situationen havde rystet alle involverede. Spillernes familier var placeret i et neutralt område tæt på Viborgs udebaneafsnit, og Dan Hirsch fik indtryk af, at der blandt spillerne var stor utilfredshed med placeringen af deres familier i nærheden af udebaneafsnittet i en kamp, der var præget af stor rivalisering.\Viborgs træner, Nickolai Lund, beskrev efter kampen scenerne som en katastrofe. Han udtalte til Bold.dk: Det er så dårligt. Jeg synes, at det er en kæmpe katastrofe og en falliterklæring af fansene, at man ikke kan lade en spillers kone og to-årige datter være. Jeg synes, at det er under al kritik. Lund var på daværende tidspunkt angiveligt ikke bekendt med, hvor ølkastet præcist kom fra. Udover den alvorlige episode med Hoedemakers' familie, var der flere andre uheldige hændelser i løbet af kampen. FCMs målmand, Lucas Lund, blev ligeledes ramt af øl, der blev kastet fra FCM-fans. TV 2 Sport har forsøgt at få en kommentar fra Viborg FF, men de var ikke vendt tilbage på tidspunktet for udgivelsen af denne artikel. Opgøret endte med en sejr på 2-0 til FC Midtjylland efter to sene scoringer. Hændelserne kaster en mørk skygge over en fodboldkamp, der ellers skulle have været en festlig begivenhed. De uacceptable handlinger fra fansene understreger behovet for strengere sikkerhedsforanstaltninger og en klar fordømmelse af voldelig adfærd på stadioner. Det er essentielt at beskytte uskyldige tilskuere, herunder børns sikkerhed, og at sikre et trygt miljø for alle.\Det er beklageligt, at fodboldkampe nogle gange er præget af sådanne hændelser, der trækker fokus væk fra selve spillet. Ølkast og andre former for upassende adfærd hører ikke hjemme i fodbold. Det er vigtigt, at klubberne tager ansvar og arbejder for at skabe en bedre og mere sikker oplevelse for alle tilskuere. Det er nødvendigt med en øget indsats for at identificere og straffe de ansvarlige for uacceptabel adfærd og for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Derudover er det afgørende, at klubberne arbejder tæt sammen med politiet og sikkerhedsstyrker for at sikre en effektiv kontrol og overvågning af stadionområdet. Det er også vigtigt at uddanne fans om fair play og respekt for hinanden. Det er vigtigt, at klubberne, spillerne og fansene sammen arbejder for at skabe en positiv atmosfære omkring fodbold, hvor der er plads til glæde, begejstring og fair konkurrence. Kun på den måde kan man sikre, at fodbold forbliver en sport, som alle kan nyde i sikkerhed





Fodbold Superligaen FC Midtjylland Viborg FF Mees Hoedemakers

