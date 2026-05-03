Grimme parkeringshuse: Arkitekter kritiserer betonklodser og efterlyser kreativitet

Arkitektforeningens direktør og tv-vært Ane Cortzen kritiserer mange parkeringshuses manglende æstetik og funktionelle design. De opfordrer til mere kreativitet og bæredygtige løsninger i fremtidens parkeringshuse.

Beton i tunge lag, lave lofter, mørke hjørner, et utal af søjler og trappeopgange med en svag lugt af urin. Sådan beskrives mange parkeringshuse, og de er sjældent arkitektoniske perler, ifølge direktør for Arkitektforeningen, Lars Autrup.

Han erkender behovet for parkeringshuse i moderne byudvikling, men kritiserer ofte deres visuelle udtryk, der ofte er præget af effektivitet og lave omkostninger frem for æstetik. Mange parkeringshuse ser frygtelige ud og får ikke den samme kærlighed som andre bygninger, selvom de visuelt fylder meget i vores hverdag. I tv-programmet 'Er der en arkitekt til stede?

' undersøger Ane Cortzen et nyligt parkeringshus i Københavns Nordvest-kvarter, og hun er stærkt kritisk. Hun beskriver det som et 'monument over vores tid', hvor man bygger for billigt og for hurtigt, og kalder det 'ondskabsfuldt' på grund af dets dårlige kvalitet. Hun fremhæver, at parkeringshuse burde bidrage med mere end blot parkering, og at de i stedet ofte er grimme betonklodser.

Lars Autrup understreger, at parkeringshuse i årtier er blevet bygget for at udnytte byarealerne mere effektivt og skabe plads til byliv, men at der er plads til forbedring. Han påpeger, at der findes eksempler på smukke parkeringshuse, som Lüders i Nordhavn, der er tegnet af JAJA Architects og giver en 'kirkeagtig fornemmelse'. Dette p-hus er udstyret med en rød facade, plantekasser, en lang trappe og et konditag, der tilbyder rekreative muligheder.

Lüders parkeringshus er et godt eksempel på, hvordan man kan tænke dobbeltudnyttelse ind og skabe en bypark samtidig med at parkeringsproblemet løses. Lars Autrup mener, at vi skal være dygtigere til at udnytte vores arealer og materialer smartere, især i en tid hvor der er mangel på ressourcer. Han påpeger, at traditionelle parkeringshuse af beton har et højt CO2-aftryk og kan være svære at transformere til andre formål.

Derfor er det spændende at se projekter, der eksperimenterer med genbrugsmaterialer, som et nyt parkeringshus under udvikling af By & Havn, der skal bygges af genbrugstræ. Dette projekt er designet til at kunne skilles ad eller ombygges uden at efterlade et stort miljømæssigt aftryk. Ane Cortzens undersøgelse af parkeringshuset i Nordvest afslører, at selv ansvarlige politikere er utilfredse med byggeriet, da Københavns Kommune oprindeligt havde andre planer for området





