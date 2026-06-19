Grillrecept: Linus Kanfalls favoritgrøntsager

Kok Linus Kanfall deler sine bedste grillrecept for grøntsager, herunder asparges-broccoli, spidskål, majskolben og svampe.

For mange danskere er grillmad lig med et stykke kød og gerne et par pølser. Men når det kommer til grøntsager , kører vi ikke så ofte på autopilot.

Det mener kok Linus Kanfall, som er forfatter til bogen 'Grønt på grillen'. - Grøntsager er så gode på grillen, fordi de ved de høje temperaturer opnår de her dybe og karamelliserede smage, så det er virkelig noget, der er sjovt at eksperimentere med. Asparges-broccoli kaldes også for 'broccolini' eller 'bimi'. Typisk er asparges-broccoli mildere i smagen end almindeligt broccoli, men den tæller stadig som en type kål.

(Foto: Mathias Røn Frisenborg Poulsen) En storfavorit i Linus Kanfalls grillkøkken er asparges-broccoli - broccoliens velsmagende lillesøster. - Asparges-broccoli ligner broccoli, men smager også lidt af asparges. Når du køber den i butikkerne, er den allerede opdelt i mindre stykker, så det er virkelig en nem og hurtig grøntsag at smide på grillen, forklarer Linus Kanfall. Når du griller asparges-broccoli er det en god idé at blive ved grillen.

Den skal nemlig ikke have mere end fire-seks minutter på høj varme. - Jeg plejer altid at stikke i grøntsagerne med en almindelig kødnål. De må gerne have bid, men de skal ikke være for undertilberedte, for så går det ud over smagen. Og dér er nålen et simpelt, men godt værktøj.

Er man ikke den store kålspiser, er spidskål et godt sted at begynde, da smagen er meget mild sammenlignet med andre typer kål. (Foto: Mathias Røn Frisenborg Poulsen) Hvis vi bliver i kålens verden, så er spidskålet lige nu i sæson. Det betyder, at du i supermarkederne finder friske, danske spidskål.

Og hvis ikke du allerede har forsøgt dig med at grille et halvt eller en portion kvarte bidder spidskål, så er det med at komme i gang, lyder det fra grilleksperten. Linus Kanfall anbefaler dog, at man altid giver sin spidskål 15 minutter i ovnen først, inden man smider den på grillen. - Hvis man smider den direkte på grillen, så bliver den hurtigt lidt undertilberedt og lidt for brændt på ydersiden.

Det er en klassisk fejl, som går ud over smagen, så start med ovnen. Når spidskålen er bagt i ovnen, skal den have fem minutter på en varm grill. Og så er det tid til servering. - Den er en klar vinder.

Bare servér med lidt citron, salt og peber. Har du mere tid, kan du også lave en grøn salsa eller en olie-eddikedressing og hælde ud over. Når man griller grønt på grillen, skal man generelt ikke være bange for, at det får lidt farve, for det er netop bruningen, der giver den dybe smag, forklarer Linus Kanfall.

(Foto: Mathias Røn Frisenborg Poulsen) Majskolben er en grill-klassiker, men Linus Kanfall har en metode til lige at gøre den en tand mere lækker: - Du gør simpelthen det, at du skærer fire snit fra bund til top i bladene med en urtekniv. Det er vigtigt, at du kun skærer i bladene. Fold bladene ned fra toppen til bunden, så de stadig sidder fast på kolben. Nu marinerer du majsene i en hjemmelavet marinade - for eksempel en barbecuesauce.

Drys derefter med salt og fold bladene tilbage og bind majsene sammen med lidt snor. Lad dine majskolber trække et par timer med marinaden eller gem dem en hel dag, før de grilles med bladene på i 15-20 minutter. I billedteksten her kan du blive klogere på ingredienserne i Linus Kanfalls hjemmelavede barbecuesauce: Linus Kanfall blander sin hjemmelavede barbecuesuce på ketchup, brun farin, æblecidereddike, dijonsennep, worcestershiresauce, løgpulver, røget paprika, cayennepeber og knust hvidløg.

(Foto: Mathias Røn Frisenborg Poulsen) Svampe kan være besværlige at tilberede. Steger du for mange af gange på en pande, der ikke er varm nok, vil de ofte ende med at koge i deres egen væske og blive gummiagtige i konsistensen. Tørsteg i stedet på høj varme eller grill dem på en meget varm grill. (Foto: Mathias Røn Frisenborg Poulsen) Og her kan du komme langt med en bakke østershatte, som du sætter på spyd, mener Linus Kanfall.

Når du har renset dine østershatte, skærer du dem ud i nogenlunde ens størrelser. Sæt dem nu på grillspyd og fordel lidt rapsolie på alle svampene. Grill dem ved medium eller høj varme, og pensl dem med en barbecuesovs de sidste to minutter af grilltiden. - Det bliver godt hver gang, og du kan selvfølgelig også bruge andre svampe end østershatte, siger Linus Kanfall.

Løg er oplagte på en grill. Brug dem som tilbehør eller som hovedingrediensen i en lun salat med perlebyg og svampe. (Foto: Mathias Røn Frisenborg Poulsen) Er du på jagt efter en virkelig mættende grillret, anbefaler Linus Kanfall, at du laver en lun salat med perlebyg, grillede champignoner og scalotteløg. Imens perlebyggen koger, pensler du svampe og hele scalotteløg med rapsolie.

Giv det mellem 10 og 15 minutter på grillens max-temperatur, og pil først løget, når det er færdigbagt og kølet lidt af. Hak de pillede løg og bland dem med de grillede svampe og en hjemmelavet sauce lavet på soja, olie, og hvad du nu finder p





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Grillrecept Grøntsager Linus Kanfall Asparges-Broccoli Spidskål Majskolben Svampe

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