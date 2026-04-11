Greta Mona Rusbjerg indtræder i byrådet trods få stemmer

En rokade betyder, at Greta Mona Rusbjerg fra Dansk Folkeparti får en plads i byrådet i Holstebro, selvom hun kun fik 66 stemmer ved kommunalvalget. Majbritt Birkholm skal til EU-Parlamentet, hvilket åbner døren for Rusbjerg.

Greta Mona Rusbjerg , en 70-årig kandidat fra Dansk Folkeparti , har endelig opnået sit mål om at komme i byrådet i Holstebro Kommune . Selvom det ikke lykkedes hende ved kommunalvalgene i 2021 og 2025, hvor hun samlet fik henholdsvis få stemmer, åbner en uventet mulighed sig nu. Majbritt Birkholm , der blev valgt ind ved efterårets kommunalvalg, skal overtage en post i EU-Parlamentet og tager derfor orlov fra byrådet .

Dette skaber plads til Greta Mona Rusbjerg, der er første suppleant for Dansk Folkeparti. Rusbjerg udtrykker glæde og taknemmelighed over muligheden, selvom hun erkender, at hun kommer til at stille mange spørgsmål som ny i byrådet. Hun ser frem til at lære og bidrage med nye perspektiver som en almindelig borger. \Ved kommunalvalget i 2025 fik Greta Mona Rusbjerg 66 personlige stemmer, langt færre end de andre kandidater fra Dansk Folkeparti. Majbritt Birkholm modtog 829 personlige stemmer, og Søren Boel Olesen fik 625. Rusbjerg anerkender, at de mere kendte kandidater naturligt tiltrækker flere stemmer, men hun er taknemmelig for de stemmer, hun modtog. Hun er ydmyg over for den nye rolle og ser det som et stort privilegium at få lov til at komme ind i byrådets maskinrum. Rusbjerg understreger, at hun er klar til at gøre sit bedste og er fast besluttet på at lære alt, hvad hun kan, for at blive et godt byrådsmedlem. Hun har tidligere arbejdet som social- og sundhedsassistent og senere som serviceassistent, inden hun gik på pension. Hendes erfaringer fra arbejdslivet og hendes perspektiv som en almindelig borger vil, ifølge hende selv, bidrage positivt til byrådsarbejdet. \Greta Mona Rusbjerg har ingen tidligere erfaring som byrådspolitiker, men hun har været lokalformand for Dansk Folkeparti i Holstebro i fire år. Hun forventer at stille mange spørgsmål i starten, men er sikker på, at hun vil lære og udvikle sig. Hun ser frem til at arbejde sammen med partikollegaen Søren Boel Olesen, der også er blevet valgt ind i Folketinget. Olesen håber at fortsætte i byrådet for at sikre kontinuitet og rutine. Rusbjerg erkender, at det bliver et stort arbejde, der kræver læsning og studier, men hun er klar til udfordringen. Hvis Søren Boel Olesen ikke fortsætter i byrådet, er det Greta Mona Rusbjergs datter, Lena Rusbjerg, der står som anden suppleant efter at have fået 24 personlige stemmer ved valget i 2025. Rusbjerg udtrykker stor respekt for sin partikollega Majbritt Birkholms beslutning om at fokusere på EU-Parlamentet og ser frem til at repræsentere Dansk Folkeparti i byrådet





