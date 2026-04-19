Gravitationsanomali ved Sydpolen afslører Jordens indre dynamik

Et nyt studie har identificeret den kraftigste afvigelse fra Jordens gennemsnitlige tyngdekraft ved Sydpolen. Forskere forklarer dette fænomen med enorme strømme af smeltet sten og jordskorpe i Jordens kappe, der har formet kloden over millioner af år.

Et nyt videnskabeligt studie kaster lys over fascinerende fænomener dybt inde i Jorden. Forskere har identificeret en markant afvigelse fra klodens gennemsnitlige tyngdekraft, der befinder sig over Antarktis, tæt på Sydpolen. Denne gravitationsanomali er den mest ekstreme, der nogensinde er målt, og den peger på komplekse processer, der har formet vores planet over millioner af år.

Anomaliens eksistens tilskrives enorme strømme af smeltet sten og jordskorpe, der enten stiger op eller synker ned i Jordens kappe. Disse dynamiske bevægelser i dybet er afgørende for dannelsen af geologiske strukturer som vulkaner og bjergkæder. Studiet baserer sig på data indsamlet via satellitter og målinger af seismiske bølger, der passerer gennem Jordens indre. Disse data har gjort det muligt for forskerne at konstruere en detaljeret datamodel, der illustrerer, hvordan denne anomali har udviklet sig over tid. Selvom vi alle oplever Jordens tyngdekraft konstant, er det dens masse, der skaber denne kraft. Fysikken forklarer, at vi konstant er påvirket af en nedadgående kraft mod Jordens centrum, men jordens overflade holder os oppe. Jordens indre er dog alt andet end homogent; det er en kaotisk og konstant foranderlig masse, hvor områder med varierende massetæthed kan opstå som følge af tektoniske plader, der synker eller stiger i kappen. Den netop opdagede anomali ved Sydpolen kan spores direkte tilbage til disse strukturer i kappen. For at illustrere kompleksiteten kan man forestille sig Jorden som et roligt hav, hvis eneste påvirkning er tyngdekraften. Dette hav ville naturligt danne dale og bakketoppe, hvor vandet bevæger sig mod områder med den stærkeste tyngdekraft. Den afvigelse, der er observeret, indikerer en betydelig forskel i tyngdekraften over en stor region. Vegard Ophaug, professor ved Institut for Geomatik ved Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet, som har gennemgået studiet uden selv at have deltaget i forskningen, forklarer, at alle ændringer i kappen, der involverer masseforflytninger, vil medføre ændringer i tyngdekraften. De involverede forskere anslår, at denne specifikke anomali har været til stede i omkring 70 millioner år, og at den kan have intensiveret markant for 30-50 millioner år siden, potentielt påvirkende dannelsen af bjergkæder i Antarktis. Selvom en person på 90 kilo blot ville veje fem til seks gram mindre i anomaliens centrum, giver denne observation dybdegående indsigt i planetens indre dynamik og dens langsigtede evolution. Jordens rotation tilføjer yderligere kompleksitet, da den skaber en afvigelse, der gør, at vi vejer mere ved polerne end ved ækvator, men den nye forskning fokuserer specifikt på den underliggende massefordeling i Jordens indre





