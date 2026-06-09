Gratis hustjek for ældre huse fra Jydsk Tagteknik

Få en professionel gennemgang af dit hus helt gratis. Jydsk Tagteknik tilbyder hustjek til boligejere med huse fra før 1984. Rapport over tag, isolering, vinduer og inddækninger.

Ældre huse kan gemme på fejl og mangler, som først bliver opdaget, når skaden er sket. Det gælder især tag, isolering, vinduer og inddækninger, hvor små problemer med tiden kan udvikle sig til dyre reparationer.

Med et gratis hustjek fra Jydsk Tagteknik kan boligejere med huse fra før 1984 få en professionel gennemgang af boligen - helt gratis og uforpligtende. Jydsk Tagteknik er specialister i tagarbejde og isolering og gennemgår blandt andet tagrygning, inddækninger, isolering og vinduer. Efter gennemgangen udarbejdes en rapport, der giver et indblik i boligens aktuelle tilstand og eventuelle fejl. Normalt koster sådan en professionel vurdering 2.995 kr.

, men for boligejere med huse fra før 1984 er det tilbudt helt gratis. Formålet er ikke nødvendigvis at få startet en renovering med det samme, men at Give ejeren ro og et bedre grundlag for at prioritere vedligeholdelsen. Taget udsættes konstant for vejr og vind, hvilket medfører slid. Små utætheder, løse samlinger eller slidte inddækninger kan, hvis de disregarded, udvikle sig til omfattende og kostbare skader over tid.

Ved et tagtjek gennemgår fagfolk de udsatte steder og vurderer tegn på slid eller skader. Jydsk Tagteknik er dækket af både Byg Garanti og Håndværkerens Tryghedsgaranti, hvilket giver ekstra tryghed for kunderne. Efter gennemgangen får klienten et økonomisk overblik over nødvendige udbedringer, så det er muligt at fremtidssikre boligen på en planlagt og økonomisk forsvarlig måde. Fokus ligger på kundens behov og højt kvalitets håndværk





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Hustjek Tag Isolering Vinduer Renovering

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