Gramsespektrum: 30 år siden de revolutionerede dansk satire for de unge

I 1996 skabte Peder Pedersen og Simon Bonde satiregruppen Gramsespektrum, der med deres absurde og ironiske humor revolutionerede dansk satire for de unge. Gruppen blev kendt for deres mærkværdige sange og vandt en Grammy i 1999. Lektor Michael Eigtved forklarer, at Gramsespektrum markerede et skifte i dansk satire og var blandt de første i en bølge af ironiske og absurde satiregrupper målrettet de unge. Humoren var groft sagt blevet mere end bare at tale som Poul Nyrup, og det var noget helt nyt for de unge. Før Gramsespektrum var der ikke noget, der var målrettet de unge på samme måde, og det var en markant forskel fra tidligere satiregrupper som Monrad og Rislund eller Linje 3.

I 1996 skabte Peder Pedersen og Simon Bonde satiregruppen Gramsespektrum , der med deres absurde og ironiske humor revolutionerede dansk satire for de unge. Gruppen blev kendt for deres mærkværdige sange om magtsyge DSB-kontrollører og psykotiske bademestre, som forældrene ikke forstod, men som hurtigt vandt popularitet blandt de unge.

Gramsespektrum blev et fænomen, der ændrede måden, satire blev lavet på i Danmark, og deres CD solgte over 40.000 eksemplarer, hvilket i dag ville svare til dobbelt platin. Succesen overvældede de to unge fyre, der i 1999 modtog en Grammy for Årets danske entertainment-udgivelse. Lektor Michael Eigtved fra Københavns Universitet forklarer, at Gramsespektrum markerede et skifte i dansk satire og var blandt de første i en bølge af ironiske og absurde satiregrupper målrettet de unge.

Selv om den ældre generation som Steffen Brandt anerkendte den nye humor, var det især de unge, der kunne relatere til det velproducerede og unge sprog, som Gramsespektrum brugte. Humoren var groft sagt blevet mere end bare at tale som Poul Nyrup, og det var noget helt nyt for de unge.

Før Gramsespektrum var der ikke noget, der var målrettet de unge på samme måde, og det var en markant forskel fra tidligere satiregrupper som Monrad og Rislund eller Linje 3. Peder Pedersen og Simon Bonde var to almindelige drenge, der hang ud med Kristian Buksti og samlede på mærkelige optagelser fra lokalradiostationer. De blev inspireret af 'Poul og Georg'-sketches og DR-serien 'Duksedrengen', men den største påvirkning af deres stil kom fra hiphop-kulturen.

I 1991 stiftede de hiphop producer-gruppen The Prunes, og selvom rapmusikken stadig ikke var mainstream i begyndelsen af 90'erne, blev den en vigtig del af deres fælles interesse. Journalisten Mikael Bertelsen fra DR, der senere skulle spille en afgørende rolle i deres liv, blev interesseret i gruppen. Gramsespektrum blev et fænomen, der formede en hel generation af danske satireelskere, og deres indflydelse kan stadig mærkes i dag





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gramsespektrum Satire Humor 90'Erne Grammy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GoMore foretager stort opkøb – Jesper Buch hylder dansk iværksætteriDet danske biludlejningsfirma GoMore har opkøbt Getaround Europe, hvilket giver dem adgang til over fem millioner nye brugere i 11 lande. Iværksætter Jesper Buch roser opkøbet som et eksempel på dansk iværksætteri.

Read more »

Dansk NHL-keeper slutter sig til VM-landshold | Kort sportIshockeylandstræner Mikael Gath har tilsyneladende fundet løsningen på sin største udfordring frem mod VM i Schweiz.

Read more »

Dansk Kvindesamfund vil ikke have ligestilling i værnepligtDansk Kvindesamfund advarer mod en ny værnepligtslov, der åbner for tvungen værnepligt og udsendelse, og argumenterer for at kvinder og mænd skal behandles forskelligt for at undgå diskrimination og seksuelle krænkelser.

Read more »

Peder fangede dramatisk øjeblik på sit kameraPeder Søndergaard Svendsen oplevede et ægte naturdrama, da han en tidlig morgen, så hvordan en havørn tog en gås i luften.

Read more »

Modejournalist om Met Gala: 'Det er blevet pompøst og vanvittigt'Chris Pedersen udpeger også flere kjoler, som han lagde særligt mærke til på den røde løber.

Read more »

Tobias Pedersen fortsætter som capo for Herning Blue FoxTobias Pedersen vender tilbage som capo for fanklubben Boys in Blue i en ny ordning, der gør det muligt at kombinere passionen for Herning Blue Fox med familielivet

Read more »