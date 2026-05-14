Græspollenallergi: Sæsonen er gået i gang, og den er blevet længere og voldsommere

De danskere, der er allergiske over for græs, skal forberede sig på, at der igen er pollen i luften. Ifølge Astma-Allergi Danmark er sæsonen for græspollen nu gået i gang – og det er ikke den eneste dårlige nyhed for dem, der lider af græspollenallergi. I en pressemeddelelse oplyser Astma-Allergi Danmark, at græspollen er den pollentype, der rammer flest danskere med høfeber. Og de kommende dage byder vejret på både regn og sol – og det får græsset til at blomstre over hele landet. Dermed må de af de i alt en million danskere med pollenallergi, som lider af græspollenallergi, forberede sig på symptomer som kløende øjne, rindende næse, udtalt træthed, vejrtrækningsbesvær og hoste.

I en pressemeddelelse oplyser Astma-Allergi Danmark, at græspollen er den pollentype, der rammer flest danskere med høfeber. Og de kommende dage byder vejret på både regn og sol – og det får græsset til at blomstre over hele landet. Dermed må de af de i alt en million danskere med pollenallergi, som lider af græspollenallergi, forberede sig på symptomer som kløende øjne, rindende næse, udtalt træthed, vejrtrækningsbesvær og hoste. Græspollensæsonen er en af de længste pollensæsoner.

Den strækker sig over flere måneder. Det er lang tid at gå med høfeber og astma, siger Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark. Sæsonen for græspollen begynder typisk i maj, topper i midten af juni og kan strække sig ind i efteråret – og den er blevet længere og voldsommere de senere år. Sammenligner vi med perioden fra 1985 til 2009, er sæsonen både blevet 18 dage længere, og mængden af græspollen er steget med 19 procent.

Forrige år fangede Astma-Allergi Danmarks pollenfælder ovenikøbet den anden højeste totale mængde græspollen hen over sæsonen. Ifølge Astma-Allergi Danmark lider 30 procent af alle med høfeber også af astma, mens 70 procent af alle med astma også har høfeber. Derfor opfordrer Anne Holm Hansen til at gå til sin praktiserende læge, hvis du oplever symptomer som hoste og vejrtrækningsproblemer i pollensæsonen





