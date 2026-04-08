Gråsælunge fundet i klitterne: Stormen og udmattelse kan være årsagen

En gråsælunge blev fundet i klitterne ved Bulbjerg og Lild Strand i Thisted Kommune. Vildkonsulent advarer om at komme for tæt på sælerne og forklarer, hvad man skal gøre.

Jeg har tænkt meget på den, fortæller Yvonne Halskov. Mandag opdagede hun en lille gråsæl unge i klitterne ved Bulbjerg og Lild Strand , som ligger i det nordøstligste hjørne af Thisted Kommune . Sælen var på vej væk fra havet, da Yvonne Halskov fra Frøstrup i Thy så sælunge n på sin gåtur med sin hund. Det var en oplevelse, der satte tanker i gang og fik hende til at reflektere over sælens situation og trivsel.

- Den kunne jo sagtens høre havet, så det undrede mig, at den lille sæl var så langt oppe i sandet. Også fordi der er ret kuperet, så klitterne går meget op og ned, så den må have moslet rundt længe med sin krop, siger hun. Yvonne Halskovs gæt er, at gråsælungen er blevet skyllet ind eller har måttet bevæge sig i land på grund af stormen Dave, der raserede i påskedagene. Stormens voldsomme kræfter har potentielt haft en betydelig indflydelse på sælens adfærd og placering. Og den teori kan godt holde stik. Ifølge vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Thy, Torben Hansen, kan det blæsende vejr have været anledning til, at ungen er blevet træt af bølgerne. Vejrforholdene kan have spillet en afgørende rolle for sælens trivsel og retning. - Det kan godt tænkes, at den i forvejen havde brugt mange kræfter, hvis den nu for eksempel er kommet fra Skotland, som flere sæler gør. Så har den været træt, fortæller han og siger, at han oplever, at gråsælunger generelt har en tendens til at bevæge sig langt op på land. Sælens geografiske oprindelse og udmattelse kan have bidraget til dens strandingssituation. Yvonne Halskov mødte på sin vej tilbage fra sælungen en strandfoged, som havde fået flere henvendelser på netop den unge, som hun så kunne vise vej hen til. Samarbejdet mellem borgere og myndigheder er afgørende for at sikre sælens sikkerhed og trivsel. Kort efter fik den ene strandfoged og Jan Bagger Christensen, der også er strandfoged, hjulpet den lille sæl på rette kurs igen. - Jeg tog traktoren og fik den læsset op i frontlæseren, og så kunne vi få den ud i vandet igen. Intervention fra myndighederne viser vigtigheden af at handle hurtigt og effektivt. Men den havde det ikke så godt. Så måske kommer den op igen. Det er jeg ræd for. Men nu får den en chance mere, fortæller Jan Bagger Christensen. Nuttede, men kom ikke for tæt på Men det er ikke en metode, man selv skal gå i gang med at bruge, selvom sælungerne ser tilforladelige ud, lyder det fra vildtkonsulenten. Vildkonsulentens råd understreger vigtigheden af at respektere vilde dyrs naturlige adfærd og beskytte både mennesker og dyr. - Nogle synes, de ser nuttede ud, men man skal ikke lade sig narre, fortæller han. Derfor har han to meget vigtige råd, som han meget gerne vil give videre. Rådene er essentielle for at minimere risikoen for uheld og sikre sælens velvære. - Det første er, at man på ingen måde må komme for tæt på dem. De kan godt blive aggressive. Det andet er, at man skal være ekstremt forsigtig, hvis man kommer til det, fordi man kan blive bidt af dem, og hvis det sker, kan man få en voldsom grim infektion. Den potentielle risiko for aggression og infektion understreger behovet for afstand og forsigtighed. Det er ikke lige sådan at behandle, forklarer han. Ikke så langt fra sælungen i klitterne, lå også en anden sæl. Den var kommet i problemer i et fiskenet. Tilstedeværelsen af andre sæler i vanskelige situationer belyser den komplekse virkelighed, som disse dyr står overfor i deres naturlige miljø. - Den kunne strandfogeden hurtigt befri, og så forsvandt den til havs igen, siger Torben Hansen. Redningsaktionen for den anden sæl viser vigtigheden af hurtig handling og ekspertise. Når Torben Hansen og hans kollegaer kommer ud til en sælunge, der har kommet langt op i sandet, kan de typisk ikke gøre så meget, fortæller han. Begrænsningerne i den praktiske hjælp understreger vigtigheden af forebyggelse og bevarelse af sælernes naturlige miljø. Ofte kan de godt klare sig selv. - Og hvis de er for dårlige, så må vi aflive dem, fortæller han. De udfordringer, der er forbundet med at redde og hjælpe sæler, fremhæver behovet for fortsat forskning og indsats for at bevare deres population





