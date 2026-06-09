Grønne veje i Jylland, tangplage i Ringkøbing og Christian Eriksens hospitalsudskrivelse

Nyheder fra Jylland inkluderer grønne veje uden kørtrafik, en alvorlig tangplage på Ringkøbing Strand, og Christian Eriksen er blevet udskrevet efter en hjerte-relateret episode. Derudover rapporteres om elbilers fremgang, lupiners udbredelse, politisk debat om ministerbosætning, pirattaxaer og en tilladelse til at skyde ulve.

I Jylland er der i øjeblikket grønne veje, hvilket betyder, at der ikke er kørtrafik eller andre urør i trafikken klokken 18. I stedet for at holde sig isoleret derhjemme valgte Knud Lund at tage del i en ny klub, der de seneste år er blevet ekstremt populær.

Der falder mellem 15 og 20 millimeter regn over store dele af Jylland i løbet af aftenen og natten. I Nordjylland kan det lokale mængder nå mellem 20 og 25 millimeter, og når der falder 24 millimeter eller mere på seks timer, overskrides kriteriet for kraftig regn. En stor del af stranden i Ringkøbing er i øjeblikket dækket af tang fra Ringkøbing Fjord.

"Det er et meget, meget trist syn. Som indfødt ringkøbingenser - jeg har aldrig boet andre steder - må jeg sige, at det i år er værre, end det nogensinde har været," siger en lokal, Claus Møller Sørensen. Han og flere andre mener, at kommunen bør gøre en større indsats for at rydde op, og de er også selv villige til at hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Nu ruller det 452 tons store centerrør igen.

Denne gang rejser det fra Ringkøbing til Hvide Sande, en afstand på 22 kilometer. Chaufførerne regner med at køre med en hastighed på fem til seks kilometer i timen, når forholdene tillader det. Elbiler bliver mere og mere almindelige på vejene, og det mærker mekaniker Ole Bergh Hansen i Holstebro. Efter 31 år i branchen savner han de brummende motorer, men er nødt til at tilpasse sig udviklingen.

Christian Eriksen er udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter at han faldet om på banen i Odense søndag aften. Den danske fodboldstjerne skrev på Instagram, at han har det godt og bekræftede, at det var hans indopererede pacemaker, der gav et stød og var årsagen til episoden.

"Som I sikkert kan forestille jer, har det gjort et stort indtryk på mig og min familie, at jeg fik et stød fra pacemakeren, men jeg kan forsikre alle om, at dette er en anderledes situation end i 2021," skrev Eriksen. I 2021 faldt Eriksen om med hjertestop i EM-kampen mod Finland og måtte genoplives på Parken. I øjeblikket er det lupiner, der farver grøftekanten, og de er lette at plukke.

Lupiner er nemlig på listen over arter, der ikke er oprindelige i den danske natur. En opgørelse har vist, at næsten alle de nyudnævnte ministre bor på Sjælland. Under debat udtrykte flere bekymring over dette. Pirattaxaer tager folk i store mængder med, og så sker der alle mulige ting og sager. 2026 var ingen undtagelse for Skive Festival.

Denne gang havde den formodentlig samme mand dog utroligt travlt, da han slog til mindst fem gange på 24 timer. Det oplyses af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Ritzau. Den 22. maj udstedte styrelsen tilladelser til fire personer. I maj åbnede Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i området ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse.

Den, der ansøger om at skyde ulve, skal være lodsejer eller forpagter af det areal, der søges tilladelse til. Derudover skal personen have et gyldigt jagttegn





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