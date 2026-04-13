Grønlands skjulte historie: Hvordan Danmark fastholdt magten efter Anden Verdenskrig

Anne Kirstine Hermanns bog "Imperiets Børn" afdækker den danske regerings strategier for at fastholde kontrollen over Grønland efter Anden Verdenskrig, herunder fortielser, løgne og skæbnesvangre reformer, der fik store konsekvenser for det grønlandske folk.

13. april 2026 | 06:45 I Anne Kirstine Hermanns bog udfoldes Grønland s historie med fokus på årene efter Anden Verdenskrig. Efter FN's oprettelse i 1945 blev verdens imperier og kolonimagter pålagt at give selvstændighed til deres kolonier. Dette skulle have ført til, at Danmark forlod Grønland og indledte en proces mod selvstændighed for Grønland .

Det skete imidlertid aldrig, og skiftende danske regeringer manipulerede både grønlændere og FN i 1940'erne og 50'erne for at bevare kontrollen over Grønland som en del af Danmark. Fortielser, vildledning og direkte løgne blev brugt. Prisen for det grønlandske folk var enorm; tvangsforflyttelser, opløste familier, børneran og ødelæggelse af grønlandsk kultur blev resultatet. Det var en kamufleret koloni, hvor kolonimagten udnyttede en befolkning uden rettigheder. De mest skelsættende datoer i Grønlands historie er uden tvivl den 8. og 9. september 1952. 12 medlemmer af kolonirådet, alle grønlandske mænd, mødtes til rådsmøde i Godthåb. Rådet var kun et år gammelt og havde ingen rådssal, så mødet blev afholdt i seminariets gymnastiksal. Formanden for landsrådet var ikke valgt af befolkningen, men var en dansk jurist og embedsmand udpeget af den danske regering som landshøvding og leder af det unge grønlandske parlament, Poul Hugo Lundsteen. Lundsteen præsenterede landsrådsmedlemmerne for en "hastesag" om den danske regerings plan om en ny grundlov, der for første gang ville give Grønland to repræsentanter i Folketinget, hvilket ville gøre landet til en integreret del af Danmark. Anne Kirstine Hermanns bog, "Imperiets Børn", der udkom i 2021 og efterfølgende blev kåret til "årets historiske bog" af Dansk Historisk Fællesråd, beskriver disse begivenheder indgående. Lundsteen var blevet grundigt briefet af den danske regering op til mødet. Regeringen var kommet i en prekær situation med en af de juridiske rådgivere, professor i folkeret Alf Ross, som havde udgivet et af de første juridiske værker om FN i 1950. Ross stillede spørgsmålstegn ved regeringens planer i forhold til FN-pagten, der forpligtede kolonimagter til at fremme selvstyre og støtte kolonier i udviklingen af deres frie politiske institutioner. Ross mente, at en indlemmelse i Danmark ville fratage det koloniale folk muligheden for selvstændighed. Derfor måtte Lundsteen under ingen omstændigheder nævne FN-pagten eller Ross' betænkeligheder. Dette fremgår af et "strengt fortroligt" brev, som regeringen sendte til Lundsteen. Hvad der præcist skete på landsrådsmødet, er uvist. Mødet sluttede den første dag uden enighed, og flere medlemmer ønskede betænkningstid, men dagen efter var der enighed om at vedtage statsministerens forslag om at gøre Grønland til et dansk amt. Hvordan Lundsteen fik beslutningen igennem, er ukendt, da mødet var lukket og referater ikke blev ført. Historien om, hvordan den danske regering overbeviste FN om den danske løsning på Grønland, er en fascinerende fortælling, der kan koges ned til en blanding af dygtigt diplomati, fortielser og direkte løgne. Ved en FN-plenarforsamling i november 1954 noterede FN sig, at Grønland var blevet "indlemmet i Danmark". Enkelte kritiske røster blandt FN-landene havde ønsket en folkeafstemning i Grønland, hvilket aldrig kom på tale. Bogen fremhæver også de skæbnesvangre reformer, som danske regeringer pressede ned over grønlænderne, herunder tvangsforflyttelser ved nedlæggelse af små bygder, daniseringen af skolesystemet, fjernelsen af børn og anbringelser i plejefamilier i Danmark. Alt sammen beskrevet i stærke kapitler, hvor de berørte grønlændere får deres egen stemme. Disse reformer udsprang ikke af omsorg for grønlænderne, men af geopolitiske interesser i at fastholde herredømmet over Grønland. Udgivelsen af "Imperiets Børn" i 2021 og udnævnelsen som "årets historiske bog" kom på et kritisk tidspunkt. Samtidig undskyldte Mette Frederiksen på vegne af den danske stat for tvangsfjernelserne af de grønlandske børn, og spiralsagen fyldte i de danske medier





Arbejderen / 🏆 25. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

