Grønlands lejeboliger trænger til en kærlig hånd

Lejeboligerne i Nuuk er langt fra blevet vedligeholdt og trænger til en kærlig hånd. Vinduerne er flere steder slået i stykker, malingen skaller kraftigt af og der er overmalet med graffiti i de fleste opgange. Det lyder fra flere, som DR har mødt i Nuuk.

Mange af lejeboligerne i Nuuk trænger til en kærlig hånd, for de er langt fra blevet vedligeholdt. Vinduerne er flere steder slået i stykker, malingen skaller kraftigt af og der er overmalet med graffiti i de fleste opgange.

Det lyder fra flere, som DR har mødt i Nuuk. Boligblokkene Sletten ligger i centrum af byen og er ejet af det grønlandske selvstyre. De er en del af den nedslidte boligmasse i Grønland, der måske kan se frem til en hjælpende hånd fra Danmark. Ifølge det nye regeringsgrundlag vil Danmark nemlig investere i boliger og infrastruktur for at udvikle det grønlandske samfund.

Og mange af selvstyrets udlejningsboliger er meget slidte og vil koste mange penge at renovere, siger Steven Arnfjord, professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet. Han mener, at man har fundet ud af, at det er billigere at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt, og det er også en god ting for den udlejningspris, der kommer når boligerne er renoveret.

Reageringen vil investere i boligerne, selv om Grønland hjemtog boligområdet i 1987 og siden har haft ansvaret for at renovere boligerne. Men måske købte Grønland katten i sækken, mener Steven Arnfjord. Han mener, at Grønland måske har fået det lidt for hurtigt uden at læse det med småt, da man overtog boligmassen. Men det var vigtigt, at det er Grønland selv, der administrerer boligerne, så er vi så tæt på beslutningsmagten som muligt.

Og selv om ansvaret for boligerne formelt er Grønlands, er det alligevel på sin plads, at Danmark hjælper, siger den grønlandske regeringsleder Jens-Frederik Nielsen. Han mener, at det er positivt, at man i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan løfte velfærden i Grønland på den måde. Hvis man fra dansk side har en ambition om, at vi skal have ligeværd i det fællesskab, vi er i nu, så taler vi også om borgernes vilkår.

Og den ligeværd findes ikke. Borgerne i yderdistrikterne i Grønland har ikke lige så gode vilkår som borgerne i de danske yderdistrikter og mindre kommuner. Det har ikke været muligt at få oplyst fra Statsministeriet, hvor mange penge der skal postes i de grønlandske boliger, og hvordan det skal ske





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