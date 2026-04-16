Grøn udsolgt: Tessa og Benny Jamz tilføjet til landets største musikturné

Danmarks største endagsfestival, Grøn, melder totalt udsolgt i alle otte byer, og offentliggør nu yderligere stærke navne til årets lineup. Kæmpe navne som Tessa og Benny Jamz slutter sig til en allerede imponerende række af artister, der skal skabe musikalske højdepunkter landet over til fordel for Muskelsvindfonden.

Grøn , Danmarks mest populære endagsfestival, kan endnu engang melde alt udsolgt i samtlige otte byer, der i år lægger asfalt til den folkekære turné. Denne massive succes understreger den fortsatte appetit på både musikalsk kvalitet og socialt samvær under åben himmel. Arrangørerne bag Grøn har netop offentliggjort to nye, store navne til årets program, der utvivlsomt vil trække endnu flere tusinde gæster til de udsolgte pladser.

Sangerinden Tessa og rapperen Benny Jamz er nu officielt en del af årets musikalske optræden, og de slutter sig dermed til et allerede stærkt lineup, der blandt andre tæller de populære Lukas Graham og den nye, spændende profil Annika. For Tessa bliver dette et glædeligt gensyn med Grøn-turnéen. Hun har tidligere gæstet landets veje som en del af festivalen og lader ikke tvivl herske om sin begejstring for endnu en sommer på landevejen. Med et personligt og direkte udtryk udtaler Tessa: Grøn – vi gør det motherfucking igen!! Og jeg glæder mig til at spille for alle mine Sjakalinas i hele DK. At få lov til igen at rejse landet rundt og spille for jer betyder mere, end I aner. Hendes energi og evne til at connecte med publikum har allerede sikret hende en stor fanskare, og hendes medvirken på Grøn vil uden tvivl skabe feststemning i alle byerne. Benny Jamz er heller ingen nybegynder på Grøn-scenen. Han har tidligere gæstet turnéen, men i år træder han for første gang ind på scenen som et officielt hovednavn, hvor han vil præsentere sit eget solomateriale for et begejstret publikum. Dette markerer en naturlig progression i hans karriere, og det bliver spændende at se, hvordan han griber sin solopræstation an efter tidligere succesfulde samarbejder. Fra gæsteoptræden til hovednavn Benny Jamz's rejse på Grøn-scenen vidner om den dynamiske tilgang, festivalen har til sit lineup. Sidste år oplevede publikum Benny Jamz optræde sammen med sin kollega Gilli, men i år har han fået sin helt egen, fortjente plads på plakaten. Denne strategi med at kombinere veletablerede navne med fremadstormende talenter er en af Grøns store styrker. Mens Lukas Graham vender tilbage for femte gang siden deres debut på turnéen i 2018, hvilket understreger deres fortsatte popularitet og tilknytning til festivalen, står Annika over for sin allerførste sommer på de grønne scener. Hendes tilstedeværelse repræsenterer den nye generation af danske musikere, der får muligheden for at præsentere sig selv for et bredt publikum. Interessen for årets koncerter har været overvældende. Mere end 200.000 billetter er blevet revet væk i et tempo, der viser den enorme efterspørgsel. Alle otte byer på ruten – herunder Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg og Valby – melder udsolgt, hvilket efterlader mange potentielle gæster med et ønske om flere billetter. Grøn har siden sin start i 1983 haft et klart og urokkeligt formål: at støtte Muskelsvindfondens livsvigtige arbejde. Overskuddet fra samtlige koncerter kanaliseres direkte til fondens projekter, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for mennesker med muskelsvind. Samtidig leverer sommerens program en uovertruffen underholdning, der samler tusindvis af danskere på tværs af generationer og geografiske områder. Festivalen fortsætter således med at være en unik platform for både musikalske oplevelser og et vigtigt bidrag til samfundet





