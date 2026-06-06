Grøn Trepart er væk: Landbrug & Fødevarer påpeger klinte politiske tiltag

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, erklærer, at den oprindelige Grøn Trepart fra juni 2024 kun eksisterer på papiret. Efter at have beskyttet aftalen i flere måneder, har organisationen nu konstantat, at politiske tiltag som et nationalt sprøjteforbud og ændringer i svineproduktionen har undermineret samarbejdet. Mens regeringen fastholder aftalens gyldighed, påpeger landbrugsorganisationen, at parterne er gået fra hinanden og at ministeriet for treparten er blevet afviklet.

Den oprindelige Grøn Trepart , der blev etableret i juni 2024 som et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer , Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering, er ifølge Søren Søndergaard , formand for Landbrug & Fødevarer , ikke længere reel.

Han påviser, at aftalen i praksis kun findes på papiret, da parterne siden aftalens indgåelse har trukket sig, og den oprindelige regering ikke længere er i funktion. Søndergaard understreger, at ekstraordinære politiske tiltag, herunder et planlagt nationalt sprøjteforbud og omfattende ændringer i svineproduktionen, er blevet vedtaget uden for trepartsprocessen. Disse tiltag, der er en del af den nye firkløverregerings retningslinjer, har若座了 den oprindelige aftales fundament.

Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen (S) fastholder dog i en skriftlig kommentar, at regeringen ikke har ændret ved den oprindelige aftale, som derfor stadig er gyldig. Imidlertid anfører Søndergaard, at ministeriet, der skulle koordinere trepartsarbejdet, er blevet afviklet, og at nyere krav har sat pres på landbrugssektoren.

Landbrug & Fødevarer fortsætter med at støtte den oprindelige aftale, men mener, at den radikale politiske udvikling har undermineret dens fleksibilitet og samarbejdsånd, hvilket har skabt en uforklarlig situation for erhvervet. Konflikten mellem de oprindelige partnere og den nye regerings politik understreger en dybere mismatch mellem landbrugets forventninger og politiske ambitioner for en grøn omstilling.

Debaten rejser spørgsmålet om, hvorvidt trepartsmodellen overhovedet kan overleve i et politisk klim Christensen fordrængt af mereupartiske og radikale tiltag, der set fra erhvervet udgør en direkte trussel mod dets konkurrenceevne og fremtid





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Grøn Trepart Landbrugspolitik Søren Søndergaard Nationalt Sprøjteforbud Svineproduktion

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