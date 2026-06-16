Grøn skov, Haiti, Israel, Ukrainebrand, flystyrt og flere nyheder

Nyhedsoversigt: Grøn trepartsaftale skal øge skovareal i Danmark. Guterres besøger Haiti i krigens skygger. Netanyahu kommenterer Iran-aftale. Klosterbrand i Kyiv hjælpes af Dansk Erhverv. Flere omkom i testflystyrt i USA. DR-profil Eva Jørgensen død. Ukrainere træner i England. Læger Uden Grænser fyrer efter sex- spurred. Iranske fans udelukket fra VM.

De kommende år skal den grønne trepartsaftale bane vej for 250.000 hektar ny skov, og en stor del af det skal være urørt til glæde for planter og dyr.

Men det kan også komme fuglelivet til gode, forventer Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der sammen med Københavns Universitet vil dokumentere den forventede effekt. Vi har allerede flere end 100 tællere, der har meldt sig. Vi vil gerne have flere hundrede nye brugere, siger Joakim Matthiesen, der er biolog ved DOF. FN's generalsekretær, Antonio Guterres, rejser til Haiti for at vise solidaritet med ofre for vold.

Siden starten af året er mindst 2.300 mennesker blevet dræbt i forbindelse med bandevold på det fattige caribiske land. Derudover er 1.100 personer blevet såret og næsten 100 bortført. FN mener, at situationen er akut og kræver international handling. Guterres skal mødes med både mænd, kvinder og børn, hvis liv er påvirket af vold.

På et pressemøde sent i aftes kommenterede Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, for første gang den foreløbige rammeaftale mellem USA og Iran. Han slog blandt andet fast, at Israel bliver i Libanon. VAR-dommeren gav en forklaring på et særligt håndtegn under en kamp: Den eneste forklaring, jeg kan give, er, at bevægelsen var et ufrivilligt, ubevidst ryk, og at jeg i øjeblikket ikke var klar over, at jeg havde gjort det.

En brand brød en del af Petsjerskaja Lavra-klostret i Ukraines hovedstad, Kyiv. Nu får Kyiv en håndsrækning fra Dansk Erhverv, der har erfaring med branden i Børsen i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som måtte have brug for det, udtaler administrerende direktør Brian Mikkelsen.

Otte personer om bord på et fly, der var i gang med en rutinemæssig testflyvning, har mistet livet, da flyet styrted ned ved Edwards Air Force Base i Californien. Styrtet skete omkring klokken 11.20 lokal tid, efter at det var lettet fra flybasen. Vores tanker går til de pårørende og de berørte enheder i denne svære tid, skriver flybasen på Facebook.

Den tidligere DR-reporter, vært og redaktør Eva Jørgensen er død i en alder af 63 år af en blodprop uden forudgående sygdom. Hun arbejdede i mange år på TV-avisen, DR2 Nyt og Deadline og var forfatter til bøgerne 'Vi ses i morgen' og 'Sorrig og glæde - fra en enkes dagbog'. De seneste fem uger har flere ukrainske soldater trænet deres evner til at lede en deling i krig på et øvelsesterræn i det østlige England.

De har øvet sig i skov, skyttegrav og bykamp og samtidig lært Nato-lande, hvordan man kæmper moderne krig. 18 medarbejdere er blevet afskediget efter en intern undersøgelse af beskyldninger om seksuel udnyttelse af flygtningekvinder i Tchad ved den sudanesiske grænse. I nogle tilfælde blev unge piger udnyttet, og ofte blev der tilbudt mad eller arbejde til gengæld for sex.

Denne adfærd er et alvorligt brud på vores værdier og ansvar, og vi beklager dybt den skade, der er forvoldt, udtaler Læger Uden Grænser. Iranske fans er blevet nægtet adgang til VM i fodbold i USA, hvilket har bragt politik og sport sammen. Spørgsmålet om, hvorvidt man bør boycotte turneringen, diskuteres i P1 Debat





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