Grøn omstilling møder modvind, men tilbageslag er nødvendigt for fremtidig succes

Trods modvind er den grønne omstilling essentiel, og det nuværende tilbageslag kan bane vejen for mere forretningsrelevant bæredygtighed, mener ekspert fra EY.

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig, og derfor er alle artikler frit tilgængelige for alle læsere. Den grønne omstilling har oplevet hård modvind på det seneste, men dette tilbageslag er nødvendigt for at gøre bæredygtighed sagendaen mere forretningsrelevant, mener Bo Øksnebjerg, partner i EY, som har fulgt området tæt i mange år. Han påpeger, at erfaringer fra finanskrisen viser, at virksomheder kan komme stærkere ud på den anden side af en periode med økonomisk pres.

\Øksnebjerg, som tidligere var generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF), fremhæver, at de seneste år har været udfordrende. Stigende renter og inflation har gjort grønne energiprojekter dyrere, og flere projekter er enten blevet forsinket eller har fejlet. Energikrisen efter invasionen af Ukraine har fået mange lande til at vende sig mod kul og gas, og EU's bæredygtighedslovgivning er under pres. Samtidig modarbejder USA's præsident vindprojekter, og en verden i opbrud gør det vanskeligere at holde tempoet i omstillingen. En rundspørge fra Dansk Industri i juli viste, at handelskrig og inflation nu topper virksomhedernes bekymringer, mens klimakrisen er rykket ned i bunden af listen over erhvervslivets prioriteter. Øksnebjerg ser dog dette som en nødvendig periode, der vil gøre bæredygtighedsagendaen mere relevant for virksomhederne fremover. Han mener, at virksomhederne vil genbesøge deres bæredygtighedsstrategier og stille større krav til, at bæredygtighedsarbejdet skal skabe værdi.\Erfaringer fra både Novo Nordisk, Novozymes og Cowi har givet Øksnebjerg et solidt grundlag for hans syn på sagen. Han er fortrøstningsfuld, fordi virksomhederne i sidste ende kan opdage, at der er penge at spare. Selvom klimadagsordenen ikke længere er i toppen af erhvervslivets bekymringer, er der stadig masser af arbejde i gang, og især de store virksomheder arbejder videre med bæredygtighedsarbejdet internt og i deres forsyningskæder. Øksnebjerg understreger, at det er afgørende, at virksomhederne ikke taber modet, da det internationale samfund har sat sig ambitiøse mål, som skal nås inden 2030. EU's omnibuspakke, der sigter mod at forenkle rapporteringen om bæredygtighedsarbejde, kan vise sig at være et vigtigt skridt på vejen. På trods af bekymring over den nuværende udvikling ser Øksnebjerg et potentiale for en genopblomstring af bæredygtighedsarbejdet i virksomhederne. Han ser også et potentiale i de kommende lovgivningsmæssige tiltag, herunder afskovningsdirektivet, emballagedirektivet og EU's produktpas. Disse initiativer vil kræve, at virksomhederne omstiller sig, hvilket kan føre til innovation og mere bæredygtige forretningsmodeller. Han peger på Kina som et eksempel på en nation, der har formået at foretage en grøn omstilling, og som nu er førende inden for grøn energi og elbiler. Kina forventes at nå sine klimamål om CO2-neutralitet i 2060. Øksnebjerg ser således en mulighed for, at den grønne omstilling kan komme stærkere tilbage





