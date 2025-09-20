Grøn Omstilling i Modvind: Ekspert Ser Nødvendig Korrektion

Tilbageslag i den grønne omstilling kan gøre bæredygtighed endnu mere forretningsrelevant, mener ekspert. Han henviser til erfaringer fra finanskrisen og peger på vigtigheden af at nå klimamålene.

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig, hvilket betyder, at alle artikler er frit tilgængelige for alle læsere. Den grønne omstilling oplever modvind, men dette tilbageslag kan vise sig at være en nødvendig korrektion, mener Bo Øksnebjerg, partner i EY, som har været dybt involveret i bæredygtighed sdagsordenen i mange år. Hans erfaringer fra finanskrisen antyder, at virksomheder kan komme stærkere ud på den anden side af denne periode.

\Bo Øksnebjerg har fulgt den grønne omstilling tæt i mange år, først som generalsekretær for Verdensnaturfonden (WWF) og nu som partner og bæredygtighedskonsulent i EY. Han konstaterer, at de seneste år har været udfordrende, hvor flere grønne energiprojekter enten er blevet forsinkede eller mislykkedes på grund af stigende renter og inflation, der har fordyret omkostningerne. Energikrisen, der fulgte efter invasionen af Ukraine, har fået mange lande til at øge brugen af kul og gas, og EU's bæredygtighedslovgivning ser ud til at blive rullet tilbage i visse henseender. Samtidig prædiker USA's præsident en mere aggressiv olieudvinding og modarbejder vindprojekter, mens en verden præget af uro og konflikt yderligere komplicerer bestræbelserne på at fastholde tempoet i omstillingen. En undersøgelse fra Dansk Industri (DI) i juli viste, at bekymringer om handelskrig og inflation nu prioriteres højere af virksomhederne, mens klimakrisen er gledet ned på listen over erhvervslivets største bekymringer.\Øksnebjerg udtrykker tro på, at disse år med modvind vil gøre bæredygtighedsagendaen endnu mere forretningsrelevant i fremtiden. Med sin baggrund fra WWF og erfaringer fra virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes og Cowi, har han et solidt grundlag for at vurdere udviklingen. Hans omfattende erfaringer er en af grundene til, at han er relativt fortrøstningsfuld. Selvom der er behov for handling, er planeten ikke i stand til at vente på langvarige omstruktureringer. Finanskrisen i 2008 medførte en bølge af nedskæringer og nedlæggelser af bæredygtighedsafdelinger i virksomheder, ikke fordi man var imod bæredygtighed, men for at generere øget indtjening. Dengang var fokuset på CSR (Corporate Social Responsibility), men Øksnebjerg oplever, at bæredygtighedsarbejdet nu genopfindes og gøres mere relevant for virksomhederne. Han ser en tendens til, at virksomheder genbesøger deres bæredygtighedsstrategier og stiller større krav til værdiskabelse, hvilket han ser som positivt på sigt. Øksnebjerg bemærker også, at selv i USA, hvor der er modstand mod bæredygtighedsagendaen, fortsætter mange virksomheder deres arbejde. Han pointerer, at der er penge at spare for virksomhederne i det lange løb.\Øksnebjerg understreger vigtigheden af at nå de internationale klimamål inden 2030 og beklager tidstabet, der kan opstå. EU's såkaldte omnibuspakke, der har til formål at forenkle rapporteringen om bæredygtighed, betyder ikke nødvendigvis, at virksomhederne vil reducere deres arbejde på området. Selvom DI's undersøgelse indikerer, at klima er lavere på erhvervslivets bekymringsliste, er Øksnebjerg bekymret, men han tror på, at de store virksomheder stadig arbejder med bæredygtighed i dybden, og at krav til underleverandører vil genoprette økosystemet. Afskovningsdirektivet, emballagedirektivet og EU's produktpas, som alle tre ser ud til at blive realiseret, vil tvinge virksomhederne til at foretage omstillinger. Det nye emballagedirektiv indebærer afgifter, systemer og krav til genanvendelse, som implementeres i EU. Produktpasset skal vise produktets indhold, oprindelse og bæredygtighed online. Kina, der for 30 år siden var verdens største CO2-udleder, er i dag førende inden for grøn energi og elbiler. Flere forudser, at Kinas udledningskurve vil knække allerede i år, og landet er på vej til at nå sine klimamål om CO2-neutralitet i 2060





borsendk / 🏆 28. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Bæredygtighed Grøn Omstilling Klima Virksomheder Finanskrisen

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Topsoes Herning Fabrik Mangler Første Ordre, Grøn BrintMarked Under PresTopsoe leveres med udfordringer i den nuværende grønne brint marked. Fabrikken i Herning står klar til produktion, men mangler ordrer. Brintmarkedet er under pres og har haft en lokal nedtur, hvilket näkyr i Topsoe's projekter.

Læs mere »

Regeringen vil hæve bødeniveau for at sprede gylle på frosne markerMinister for Grøn Trepart Jeppe Bruus kalder det 'komplet uacceptabelt', at gylle bliver spredt ulovligt.

Læs mere »

Regeringens ønske om billigere benzin bekymrer miljøorganisation: 'Man gør det billigere at køre fossilt'Billigere benzin vil øge forbruget af fossile brændstoffer og belaste klimaet, mener Rådet for Grøn Omstilling.

Læs mere »

Radikale vil bruge milliarder på elektrificering og grøn omstilling for klimamål og sikkerhedDe Radikale præsenterer ambitiøs klimaplan med fokus på elektrificering, udfasning af fossile brændstoffer og massive investeringer i vedvarende energi for at opnå klimamål og øge sikkerhedspolitisk uafhængighed.

Læs mere »

Øget dansk forbrug undergraver grøn omstillingDanmarks eneste røde dagblad

Læs mere »

Grøn omstilling møder modvind, men tilbageslag er nødvendigt for fremtidig succesTrods modvind er den grønne omstilling essentiel, og det nuværende tilbageslag kan bane vejen for mere forretningsrelevant bæredygtighed, mener ekspert fra EY.

Læs mere »