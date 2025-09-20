Grøn omstilling er i modvind: Ekspert ser nødvendigt tilbageslag og muligheder

Den grønne omstilling er udfordret af stigende renter, inflation og geopolitiske spændinger, men eksperter ser et nødvendigt tilbageslag og muligheder for at genoverveje og styrke bæredygtighedsstrategier.

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig, og derfor er alle artikler frit tilgængelige for alle læsere. Den grønne omstilling, der ellers har været i fremdrift, er stødt på modvind, men denne tilbagegang er en nødvendighed, mener Bo Øksnebjerg, partner i EY, der i årevis har været dybt involveret i denne dagsorden. Han påpeger, at erfaringer fra finanskrisen indikerer, at virksomheder kan komme stærkere ud på den anden side.

\Bo Øksnebjerg har fulgt den grønne omstilling tæt i mange år, først som generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF) og nu som partner og bæredygtighedskonsulent i EY. Han konstaterer, at det har været nogle udfordrende år. Flere grønne energiprojekter oplever forsinkelser eller mislykkes, hvilket skyldes stigende renter og inflation, der har gjort alt dyrere. Energikrisen efter Ruslands invasion af Ukraine har fået mange lande til at vende sig mod kul og gas. Samtidig rulles EU's bæredygtighedslovgivning tilbage, mens den amerikanske præsident fremmer olieindustrien og modarbejder vindprojekter. Desuden kompliceres tempoet i omstillingen af en verden i opbrud. En rundspørge fra Dansk Industri i juli viste, at handelskrig og inflation nu prioriteres højere af virksomhederne end klimakrisen, som er rykket ned i bunden af listen over erhvervslivets største bekymringer. Øksnebjerg mener, at disse år har været nødvendige, og at de vil gøre bæredygtighedsagendaen mere forretningsrelevant i fremtiden. Han peger på, at de erfaringer han har opsamlet fra roller i virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes og Cowi, er med til at gøre ham fortrøstningsfuld.\Planeten kan ikke vente på, at vi stopper op og adskiller processen i årevis. Derfor skal der handles hurtigt. Efter finanskrisen i 2008 oplevede man en bølge, hvor virksomheder fyrede og nedlagde bæredygtighedsafdelinger. Det var ikke, fordi man var modstander af bæredygtighed, men fordi der var behov for at tjene flere penge. Dengang blev det kaldt CSR (Corporate Sustainability Reporting), men mange af de samme spørgsmål om ansvar og samfundsbidrag gik igen i arbejdet. Øksnebjerg mener, at man nu ser noget lignende ske. Virksomheder bruger situationen til at genbesøge deres bæredygtighedsstrategier og stille krav om, at de skal være værdiskabende, hvilket han ser positivt på. Han bemærker også, at selv i USA, hvor Trump har en negativ holdning til bæredygtighed, fortsætter mange virksomheder arbejdet. I sidste ende kan virksomhederne opleve, at der er penge at spare. Øksnebjerg pointerer, at der er knap tid, og at det internationale samfund har sat mål for 2030. Han er bekymret over tidstabet. EU præsenterede for et halvt år siden omnibuspakken, der skal gøre det lettere for virksomhederne at rapportere om deres bæredygtighedsarbejde. Selvom pakken forenkler kravene, betyder det ikke, at virksomhederne slipper for at arbejde med området. På trods af at klima ikke er højest prioriteret i erhvervslivet, mener Øksnebjerg, at der stadig arbejdes med det i de store virksomheder, og at underleverandørerne vil følge efter.\Afskovningsdirektivet, emballagedirektivet og EU's produktpas, som alle ser ud til at blive til virkelighed, vil tvinge virksomhederne til at omstille sig. Nye regler for bæredygtig emballage vil medføre afgifter, systemer og krav til genanvendelse, og disse er under implementering i EU. Der er dog nogen, der argumenterer for en revision af reglerne. Et digitalt pas, der viser produktets indhold, oprindelse og bæredygtighed online, vil også være en realitet. For 30 år siden oplevede Kina ekstrem vækst og blev verdens største CO2-udleder, men i dag er landet førende inden for grøn energi og elbiler. Flere forudser, at Kinas udledningskurve vil knække allerede i år, og at landet vil nå sine klimamål om at være CO2-neutral i 2060





borsendk / 🏆 28. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Grøn Omstilling Bæredygtighed Erhvervsliv Finanskrisen Klimakrise

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Topsoes Herning Fabrik Mangler Første Ordre, Grøn BrintMarked Under PresTopsoe leveres med udfordringer i den nuværende grønne brint marked. Fabrikken i Herning står klar til produktion, men mangler ordrer. Brintmarkedet er under pres og har haft en lokal nedtur, hvilket näkyr i Topsoe's projekter.

Læs mere »

Regeringen vil hæve bødeniveau for at sprede gylle på frosne markerMinister for Grøn Trepart Jeppe Bruus kalder det 'komplet uacceptabelt', at gylle bliver spredt ulovligt.

Læs mere »

Regeringens ønske om billigere benzin bekymrer miljøorganisation: 'Man gør det billigere at køre fossilt'Billigere benzin vil øge forbruget af fossile brændstoffer og belaste klimaet, mener Rådet for Grøn Omstilling.

Læs mere »

Radikale vil bruge milliarder på elektrificering og grøn omstilling for klimamål og sikkerhedDe Radikale præsenterer ambitiøs klimaplan med fokus på elektrificering, udfasning af fossile brændstoffer og massive investeringer i vedvarende energi for at opnå klimamål og øge sikkerhedspolitisk uafhængighed.

Læs mere »

Øget dansk forbrug undergraver grøn omstillingDanmarks eneste røde dagblad

Læs mere »

Grøn Omstilling i Modvind: Ekspert Ser Nødvendig KorrektionTilbageslag i den grønne omstilling kan gøre bæredygtighed endnu mere forretningsrelevant, mener ekspert. Han henviser til erfaringer fra finanskrisen og peger på vigtigheden af at nå klimamålene.

Læs mere »