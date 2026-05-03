Grækenland skærper beskyttelsen af sine strande mod turistpres

De græske myndigheder har udvidet antallet af beskyttede strande til 251 for at bevare landets natur mod det store turistpres. Overtrædelser kan resultere i bøder op til 60.000 euro.

Grækenland er fortsat en af de mest populære sommerdestinationer i verden, især på grund af sine smukke sandstrande og idylliske øer. Men den store tilstrømning af turister har sat et betydeligt pres på landets natur, og de græske myndigheder har derfor iværksat en særlig indsats for at beskytte de sårbare naturområder.

Ifølge Euronews er der nu 251 strande, der er omfattet af de nye beskyttelsesregler, hvilket er en stigning fra de tidligere 238 områder. Disse strande er en del af et internationalt netværk, der har til formål at bevare og beskytte naturperlerne mod overbelastning og miljøskader. De nye regler betyder, at både lokale og feriegæster skal være særligt opmærksomme på, hvordan de bruger strandene.

Myndighederne holder skarpt øje med, om der overtrædes nogen af de fastsatte regler, og bøderne for ulovlig brug af de beskyttede strandzoner kan være betydelige. Bøderne starter ved cirka 2.000 euro, hvilket svarer til omkring 15.000 danske kroner, og kan stige helt op til 60.000 euro, hvilket er cirka 450.000 kroner. Det er en klar advarsel om, at myndighederne tager naturbeskyttelsen alvorligt og ikke tøver med at håndhæve reglerne.

Den græske regering har også opfordret turister til at være med til at bevare de smukke naturområder ved at følge de gældende regler og vise respekt for miljøet. Det kan være alt fra at undgå at efterlade affald på stranden til at undlade at beskadige den lokale flora og fauna. Ved at samarbejde med turisterne håber myndighederne at kunne bevare Grækenlands natur for fremtidige generationer.

Samtidig understreger de, at de beskyttede strande ikke kun er vigtige for turisterne, men også for de lokale samfund, der afhænger af en sund og intakt natur for at kunne trives





