Google Streetview Frikendte Bilist: Bøde Annulleret På Grund Af Skiltnings-Tvivl

En bilist i Amersfoort fik annulleret en bøde på 132 euro efter at Google Streetview-billeder viste inkonsistens i skiltningen. Sagen understreger vigtigheden af korrekt dokumentation af skiltning og den stigende rolle digitale værktøjer spiller i retssager.

Selvom trafikregler og skiltning generelt er klare, opstår der med jævne mellemrum sager, hvor tvivl om korrekt skiltning eller de faktiske vejforhold fører til juridiske udfordringer og potentielle annulleringer af bøder.

Denne tendens understreges af den stigende betydning af digitale værktøjer i retssager, hvor selv en tjeneste som Google Streetview kan spille en afgørende rolle i udfaldet af en sag. Et nyligt eksempel fra den hollandske by Amersfoort illustrerer dette tydeligt. Her fik en bilist sin bøde på 132 euro annulleret, efter at Google Streetview-billeder afslørede inkonsistenser i skiltningen på det pågældende vejstræk.

Sagen viser, hvor vigtigt det er med dokumentation af skiltning og vejforhold, og hvordan manglende klarhed kan føre til juridiske komplikationer. Det understreger også, at myndighederne skal sikre, at skiltningen er tydelig og korrekt, og at der foreligger opdaterede inspektionsrapporter, der kan bekræfte dette. I maj 2024 blev bilisten målt til at køre 62 km/t på Barchman Wuytierslaan, en vej hvor hastighedsgrænsen er sat til 50 km/t.

Efter den obligatoriske korrektion for måleusikkerhed resulterede dette i en bøde, som mange bilister sandsynligvis ville have accepteret uden videre. Dog valgte føreren at klage over bøden, og argumenterede for, at det ikke var tydeligt for bilister, at vejen befandt sig i et byområde, hvor den lavere hastighedsgrænse gælder. Førerens repræsentant fremførte, at manglen på klar skiltning skabte tvivl om, hvorvidt bilisten kunne forventes at være opmærksom på den gældende hastighedsgrænse.

Dommeren i sagen lagde vægt på, at der ikke forelå en officiel inspektionsrapport, der kunne dokumentere skiltningen på stedet på tidspunktet for overtrædelsen. Dette betød, at der ikke var et officielt bevis for, at skiltningen var korrekt og tydelig. Derfor blev billeder fra Google Streetview inddraget som bevis i sagen.

Disse billeder viste, at skiltningen på den relevante strækning af Barchman Wuytierslaan havde ændret sig over tid, hvilket skabte yderligere tvivl om, hvordan skiltningen så ud på den specifikke dag i maj 2024, hvor overtrædelsen fandt sted. En grundig gennemgang af Google Streetview-billederne afslørede, at byskiltet, der indikerer overgangen til et område med lavere hastighedsgrænse, var monteret på én pæl på ældre billeder fra april 2023.

På nyere billeder fra juli 2024 var skiltet imidlertid blevet flyttet til en anden pæl og suppleret med yderligere elementer, hvilket indikerer en ændring i skiltningen. Denne inkonsistens i skiltningen gjorde det umuligt for dommeren at fastslå med sikkerhed, hvordan skiltningen præcist så ud på den dag, hvor bilisten blev målt til at køre for hurtigt. Uden et klart bevis for, at hastighedsbegrænsningen var korrekt markeret, konkluderede dommeren, at bøden ikke kunne opretholdes.

Som følge heraf blev bøden på 132 euro annulleret, og bilisten blev tilkendt 358 euro i erstatning for de omkostninger, der var forbundet med sagen. Denne sag er et tydeligt eksempel på, hvordan digitale værktøjer som Google Streetview kan bruges til at udfordre trafikbøder og understreger vigtigheden af korrekt og dokumenteret skiltning for at undgå juridiske tvister.

Sagen rejser også spørgsmål om, hvorvidt myndighederne er tilstrækkeligt opmærksomme på at opdatere og vedligeholde skiltningen, og om der er behov for bedre procedurer for at dokumentere skiltningen på vejene





