Google's AI-centreret søgemaskine: Danske Medier kritiserer Google for at tage yderligere skridt for at beholde brugerne i eget system

Danske Medier, brancheorganisation for de private medier herhjemme, kritiserer Google for at være 'helt og aldeles ligeglade med konsekvenserne for medierne' med den nye AI-centrerede søgemaskine. Brancheorganisationen er bekymret for, hvad det vil betyde for trafikken til medierne, når Google på den måde tager yderligere skridt for at beholde brugerne i Googles eget system.

Google er ifølge Danske Medier 'helt og aldeles ligeglade med konsekvenserne for medierne' – så længe brugerne bliver i Google s eget system. Sent tirsdag aften præsenterede Google det, som siden er blevet kaldt den største ændring af søgemaskinen i 25 år.

Konkret betyder ændringerne, at den liste med blå links, som i årevis har mødt Google-brugerne og ført dem videre til andre hjemmesider, bliver erstattet af en ny AI-centreret søgemaskine, 'Tidligere har Google været bindeled mellem bruger og hjemmeside. Men nu vil den forsøge at være selve endestationen.

' Men den udvikling vækker skarp kritik hos Danske Medier, der er brancheorganisation for de private medier herhjemme. Her er man bekymret for, hvad det vil betyde for trafikken til medierne, når Google på den måde tager yderligere skridt for at beholde brugerne i Googles eget system.

'Google er helt og aldeles ligeglad med konsekvenserne for medierne, så længe brugerne bliver i Googles eget system,' skriver administrerende direktør i Danske Medier, Dicle Duran Nielsen, i et. Ifølge hende er problemet koncentrationen af kontrol, når en global techplatform som Google reducerer incitamentet til at besøge de medier, der producerer indholdet, og som teknologien står på skuldrene af.

'Når Google flytter brugerne væk fra mediernes egne platforme og ind i Googles eget AI-univers, ændrer det ikke bare trafikstrømme, men magtbalancen,' mener Dicle Duran Nielsen. Ifølge Dicle Duran Nielsen lader dialogen med Google meget tilbage at ønske. Typisk besvarer techgiganten ikke engang henvendelserne fra Danske Mediers og interesseorganisationen DPCMO, skriver hun i sit opslag på LinkedIn.

'Hvis vi en sjælden gang får svar, henviser de til offentlige brandingkampagner eller begrænsede 'informationstekster', som ignorerer rettighederne bag det menneskeskabte indhold, Google kommercielt profiterer på,' skriver hun. Journalisten har forsøgt at få et svar på kritikken fra Google. Det har ikke kunnet lade sig gøre i dag





journalistendk / 🏆 18. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google AI-Centreret Søgemaskine Danske Medier Brancheorganisation Private Medier Kritik Konsentration Af Kontrol Magtbalancen Dialogen Med Google Interesseorganisationen DPCMO Teknologi Google Kommercielt Profiterer På

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danske landsholdsresultater ikke 'klappede' for første del af VM i ishockey: Leder i panik efter resultaterResultatmæssigt har forårne staven ikke klappet for det danske landshold i sin første lille uge af VM i ishockey. Håbet har været, at der ikke stod nul på pointtavlen, men modstanderne har taget i betragtning, hvorfor det omend ikke kommer som en stor overraskelse for den rutinerede danske back. Dertil kommer, at Danmark har spillet mod verdensklasse-modstandere og gode erfaringer med kampprogrammet, som de har haft. Modstanderne blev Tjekkiet, Sverige, Canada, Slovakiet, Italien, Slovenien og Norge. De tre første kampe mod stormagterne endte med nederlag, og siden 2017 er det Danmark, som har tabt i de første tre kampe, som alle endte med nederlag.

Read more »

Danske forskere afslører bekymrende mekanisme i havetSærlige fimrehår, der beskytter koraller, er stærkt udfordrede af stigende temperaturer: »Det er et kæmpe problem,« lyder det fra forskere bag nyt studie.

Read more »

Derby er tilbage med fans efter massiv uro i 2024: Sådan forbereder medier sigFor første gang i over halvandet år vil der senere i dag være tilskuere fra udebaneholdet på tribunen, når FC København og Brøndby IF tørner sammen i Superligaens playoff-kamp, der giver adgang til europæisk fodbold.Sidst de to hold mødtes på de betingelser, førte det til voldsomme uroligheder på Brøndby Stadion.

Read more »

Danske Bank, Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig - rørigt gratis adgang for alle artiklerDanske Bank og Rambøll, partnerskab på Børsen Bæredygtig, forpligter sig mod frit tilgængelighed for alle artikler, mens deres indflydelse på indhold og redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig unddrages.

Read more »