GoMore foretager stort opkøb – Jesper Buch hylder dansk iværksætteri

Det danske biludlejningsfirma GoMore har opkøbt Getaround Europe, hvilket giver dem adgang til over fem millioner nye brugere i 11 lande. Iværksætter Jesper Buch roser opkøbet som et eksempel på dansk iværksætteri.

Det danske biludlejningsfirma GoMore har tirsdag offentliggjort et markant opkøb , der vækker begejstring hos den kendte danske iværksætter Jesper Buch . Buch, der er mest kendt for sin succes med madleveringsplatformen Just Eat og sin rolle som investor i DR-programmet Løvens Hule, har udtrykt sin glæde over opkøb et på Instagram.

Han fremhæver, at han for 15 år siden foretog en investering på to millioner kroner i den oprindelige idé, der dengang handlede om udlejning af lifte. Udviklingen har siden da været imponerende, og GoMore har nu udvidet sit forretningsområde til også at omfatte bildeling. Opkøbet af Getaround Europe vil give GoMore adgang til over fem millioner nye brugere i hele 11 europæiske lande, hvilket markerer en betydelig ekspansion for det danske selskab.

Jesper Buch beskriver opkøbet som mere end blot vækst; han ser det som et eksempel på dansk iværksætteri, der er i stand til at samle Europa. Han understreger, at GoMore ikke blot er en succesfuld virksomhed, men også et symbol på dansk innovation og ambition. GoMore's opkøb af Getaround Europe er et strategisk træk, der positionerer virksomheden som en førende aktør inden for bildeling i Europa.

Getaround Europe har etableret sig som en stærk spiller i flere europæiske lande, og integrationen af deres brugerbase og teknologi vil styrke GoMore's markedsposition betydeligt. Opkøbet giver GoMore mulighed for at udvide sit netværk af biler og brugere, hvilket vil øge tilgængeligheden af bildelingstjenester for et bredere publikum. Dette er særligt vigtigt i en tid, hvor der er stigende fokus på bæredygtighed og alternative transportformer.

Ved at tilbyde en fleksibel og omkostningseffektiv løsning til transport, kan GoMore bidrage til at reducere antallet af biler på vejene og mindske miljøbelastningen. Desuden vil opkøbet give GoMore adgang til værdifuld data og indsigt i de europæiske markeder, hvilket vil hjælpe virksomheden med at optimere sin forretningsmodel og udvikle nye tjenester. Jesper Buch fremhæver også det tætte venskab, han har udviklet med Mathias Dalsgaard, grundlæggeren af Getaround Europe, gennem årene.

Han beskriver Dalsgaard som en dygtig og sympatisk person, og udtrykker sin stolthed over deres relation. Buch antyder, at deres venskab måske er det, han er allermest stolt af i forbindelse med denne succes. Han afslutter sit opslag med at understrege, at opkøbet af Getaround Europe kun er begyndelsen for GoMore. Virksomheden har store ambitioner for fremtiden og planlægger at fortsætte sin ekspansion og innovation.

GoMore sigter mod at blive den førende platform for bildeling i Europa og tilbyde en bred vifte af tjenester, der imødekommer de skiftende behov hos bilister og miljøbevidste forbrugere. Med en stærk ledelse, en innovativ forretningsmodel og et dedikeret team er GoMore godt positioneret til at realisere sine ambitioner og fortsætte sin succesfulde vækst





