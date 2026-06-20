GoCollective aflyser togafgange lørdag på grund af varme og tordenvejr

GoCollective har aflyst flere togafgange lørdag på grund af forventede temperaturen over 20 grader i store dele af landet, mens tordenvejr og skybrud truer dele af landet. Regeringen hjælper trafikselskaberne med høje dieselpriser, og forbrugere bliver tilbudt elaftaler i forbindelse med køb af produkter i detailbutikker.

GoCollective har aflyst flere togafgange lørdag , da temperaturen forventes at overstige 20 grader i store dele af landet. Thy og Mors kan dog forvente svært ved at nå over 20 grader.

I modsætning hertil er stederne Samsø, Østjylland og Nordvestsjælland samt Kattegatområdet blevet ramt af kraftigt tordenvejr. Regeringen har besluttet at hjælpe landets trafikselskaber med at overleve de høje dieselpriser, som har ført til flere lukkede busruter. Det er vanskeligt at overholde forbrugerbeskyttende lovgivning, når forbrugere bliver tilbudt en elaftale med et elselskab i forbindelse med køb af andre produkter i detailbutikker mod en rabat på 500 eller 1000 kroner.

Et massivt tordenvejr er i løbet af natten trukket op over Danmark fra sydvest, og DMI har varslet om mulighed for tordenvejr og skybrud i Ikast-Brande og Viborg kommuner frem til klokken otte lørdag morgen. Der er mennesker, som bare er lidt bedre end andre til at skabe godt humør, som Gurli Søndergaard, der kører i Humørbussen.

En 16-årig dreng blev fredag påkørt af en bil på knallert, og en 63-årig mand blev sigtet for at være uopmærksom i trafikken efter at have påkørt to kvinder på Rute 26 mellem Viborg NV og Løgstrup





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